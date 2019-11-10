派出所長與小三口角 竟使出柔道「大外割」摔傷她

圖左的王姓所長因摔傷小三被判刑。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-10 22:46:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣警局1名王姓派出所長，3月開車載彭姓小三到中山高湖口休息區時，雙方在車上發生口角衝突，彭女怕被王男毆打，躲到休息區裡面，王男竟推她到投籃機旁，並用警察所學柔道「大外割」，將彭女摔倒在地，造成她右腳韌帶撕裂性骨折、頸部挫傷。新竹地院依傷害罪判王男徒刑5月，得易科罰金。

警方調查，彭女曾在新竹開賭場遭警方查獲，警界清查其身分時，赫然發現她竟是所長小三，這起傷害案爆發後，新竹縣警局立即召開人評會，認為王男涉不當男女交往，記2小過並調非主管職。傷害部份將等判決確定再行評議。

檢警調查，47歲的王姓巡佐已婚，曾是資深刑警，後來因涉及警紀案件，轉任制服警察，而他結識彭姓小三交往已有數年，7月間派出所刑責區發生1名民眾意外死亡，因家屬無錢辦後事，他募資買棺木幫助家屬，還曾獲新竹縣警局表揚。

判決書指出，3月28日王男開車載著彭姓小三外出，期間2人發生爭吵，行經湖口休息區時彭女下車，並躲進裡面，王男竟在遊戲區附近推她，並用柔道的大外割，將她摔倒在地，導致她的右膝後十字韌帶撕裂性骨折，脖子挫傷。

王男向法官否認犯行，聲稱自己不是故意要傷害彭女的，然因彭女指證歷歷，且監視器拍到王男對彭女使出大外割摔她的過程，因此法官認定王男犯行明確，依傷害罪判刑5月，得易科罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法