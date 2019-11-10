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守護社區不少了你 竹縣22個特色社區觀摩分享

為了讓更多民眾認識各項福利社區化的措施，新竹縣政府今天在府前廣場舉辦「社區我的家」成果展，展現社區力量和在地特色。（記者廖雪茹攝）

為了讓更多民眾認識各項福利社區化的措施，新竹縣政府今天在府前廣場舉辦「社區我的家」成果展，展現社區力量和在地特色。（記者廖雪茹攝）

2019-11-10 14:01:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府目前已建置完成78處社區照顧關懷據點、47處巷弄長照站、9個社區投入防暴初級預防工作，更在今年成立社區培力育成中心，提升社區能量；為了讓更多民眾認識各項福利社區化的措施，縣府今天在府前廣場舉辦「社區我的家」成果展，展現社區力量。

縣長楊文科在會中表揚績優社區，包括寶山鄉新城社區、新豐鄉瑞興社區、湖口鄉信勢社區。他致詞表示，縣府致力推動各項福利服務，期盼透過社區居民的共同參與，由下而上為守護社區而努力，讓社區變得更美好，達成老中青幼通通照顧的目標。

新竹縣社區培力育成中心表示，這次活動邀請各鄉鎮市22個社區設攤展示，透過互相觀摩學習及激勵，分享社區魅力，永續發展。

活動現場還有「乘風而起」的親子DIY風箏彩繪，以及象徵社區大家庭的「社區我的家」塗鴉牆，提供參觀民眾互動。此外，也提供500張美食投票券，讓民眾品嚐各社區佳餚，並票選出心中最佳美食攤位，以鼓勵社區展現特色。

為了讓更多民眾認識各項福利社區化的措施，新竹縣政府今天在府前廣場舉辦「社區我的家」成果展，展現社區力量和在地特色。（記者廖雪茹攝）

為了讓更多民眾認識各項福利社區化的措施，新竹縣政府今天在府前廣場舉辦「社區我的家」成果展，展現社區力量和在地特色。（記者廖雪茹攝）

新竹縣「社區我的家」成果展，現場有親子DIY風箏彩繪。（記者廖雪茹攝）

新竹縣「社區我的家」成果展，現場有親子DIY風箏彩繪。（記者廖雪茹攝）

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