鐵馬漫遊新竹縣 單車美女SUSU領騎山海秘境

新竹縣自行車節「Easy Bike鐵馬漫遊新竹縣」，今晨於新埔鎮義民廟登場，單車網紅徐甘舒Susu也擔任領騎人，與千名車友們一同深入新竹縣，賞山景、看海景、品美食。 （記者廖雪茹攝）

2019-11-10 13:08:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕乘著風看山聽海！2019新竹縣自行車節「Easy Bike鐵馬漫遊新竹縣」，今晨於新埔鎮義民廟登場，近1300車友共襄盛舉，展開34公里小鎮單車旅遊；單車網紅徐甘舒Susu也擔任領騎人，與熱情的車友們一同深入新竹縣，賞山景、看海景、品美食。

鐵馬漫遊新竹縣，由新竹縣長楊文科、參山國家風景管理處長柯建興、經濟部中部辦公室主任郭坤明等一同為活動祈福後，鳴槍宣布開騎。縣議員羅美文、陳新源、及吳旭智助理等，也到場為車友加油打氣。

楊文科表示，希望透過今天的活動，作為竹縣單車旅遊示範路線，帶動旅遊新型態，並將騎乘單車的焦點從個人休閒運動，提升到公共綠能上，帶領竹縣邁向低碳城市，未來竹縣打造更多適合單車旅行的騎乘路段，讓各位車友們享受竹縣的好山好水，還可以品嘗道地的客家美食，一起騎出健康、騎出幸福。

柯建興提及今年是觀光局的小鎮漫遊年，騎單車是漫遊小鎮最好的選擇，新竹縣擁有23條以上的自行車路線，景色很棒，也與產業產生連結，這是縣府努力推動騎單車的成果。

這次騎乘路線全程休閒不競速，途中設置打卡點湖口老街、坡頭漁港、漫遊到新豐鄉池和宮，感受湖口老街的古色古香、映入眼簾的稻浪感受秋天浪漫氣息、驚嘆濱海自行車道遼闊的海際線和自然生態紅樹林。

交旅處表示，完成34公里騎乘，除了有完騎精美好禮，另外由Susu特地為大家掛上完騎獎牌，完騎獎牌以竹縣吉祥物皮皮獅搭配騎乘景點為設計理念，不僅超可愛也具紀念意義。活動終點還安排舞台活動、特色商家市集和抽獎，邀請樂團、花式扯鈴、太鼓等表演，讓車友度過一個豐收的假期。

鐵馬漫遊新竹縣，由新竹縣長楊文科、參山國家風景管理處長柯建興、經濟部中部辦公室主任郭坤明等一同為活動祈福後，鳴槍宣布開騎。（記者廖雪茹攝）

2019新竹縣自行車節「Easy Bike鐵馬漫遊新竹縣」，今晨於新埔鎮義民廟登場，近1300車友展開34公里不競速的小鎮單車旅遊。 （記者廖雪茹攝）

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