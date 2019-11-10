開拓DIY創意市場 湖口青年自創魔法3D光膠

新竹縣青年許文政將 UV-LED 及3D列印光固化膠，結合延伸應用在DIY創意市場，自創「魔法3D光膠」品牌，已申請新型專利、商標，希望提供小朋友揮灑創意的素材。（記者廖雪茹攝）

2019-11-10 09:16:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕3D列印機或是3D筆很夯，新竹縣湖口鄉青年許文政則是將 UV-LED（紫外線光固化）及3D列印光固化膠，結合延伸應用在DIY創意市場，自創「魔法3D光膠」品牌，已申請新型專利、商標，現在他利用假日在賣場、學校和觀光景點舉辦體驗活動，希望提供小朋友揮灑創意的素材。

現年39歲的許文政表示，父母在湖口經營40多年西服店，他傳承雙親腳踏實地、誠信待客的經營公司基石，在2015年創立雷邦科技，以經銷UV-LED/NIR（熱固化）紅外線節能環保的綠色光固化印刷設備為主，應用在標籤、報表機、網版、紅外線輸送帶烘乾的印刷產業，與設備商、系統商、機械商以聯盟互利方式，共同創造藍海市場。

許文政說，公司研發完成NIR快速烘乾設備，改善製程烘乾時間及節省耗能，已申請到新型專利，並銷售美國，將光（UV-LED、IR）應用及固化節能設備、儀器、相關材料，客製化提供完整的光固化解決方案。他並認為，UV-LED 將會是未來新興綠色產業。

許文政說，不同於3D列印機需要專業的軟硬體設備，或是3D筆以線條為主，他自創的「魔法3D光膠」，是用光固化，光澤度和表現度更佳；簡言之，他利用3D的概念，讓小朋友手、腦並用，從平面設計累積到3D的立體結構，效果具體且容易上手。

許文政表示，「魔法3D光膠」已申請新型專利、商標，產品並通過標準檢驗局檢驗合格，讓家長放心。為了讓小小孩方便上手，他進一步設計各式各樣的圖卡造型，像是面具、公主的禮物、龍舟、中國結和恐龍等，孩子依圖劃上線條，照光固化，然後填塗繽紛顏色，之後再次照光，作品即告完成。

許文政經常利用假日，在大賣場、湖口客家圓樓、或是學校舉辦體驗活動，他也應邀在竹北新瓦屋，教親子手作客家藍衫鑰匙圈和桐花杯套，展現濃濃客家味，並充滿趣味與創意。

「魔法三D光膠」利用光固化，光澤度和表現度更佳；為了讓小小孩方便上手，許文政進一步設計各式各樣的圖卡造型。（記者廖雪茹攝）

許文政表示，他自創的「魔法3D光膠」，利用3D的概念，讓小朋友手、腦並用，從平面設計累積到3D的立體結構，效果具體且容易上手。（記者廖雪茹攝）

「魔法三D光膠」利用光固化，光澤度和表現度更佳；為了讓小小孩方便上手，許文政進一步設計各式各樣的圖卡造型。（記者廖雪茹攝）

「魔法三D光膠」利用光固化，光澤度和表現度更佳；為了讓小小孩方便上手，許文政進一步設計各式各樣的圖卡造型。（記者廖雪茹攝）

許文政表示，他自創的「魔法3D光膠」，利用3D的概念，讓小朋友手、腦並用，從平面設計累積到3D的立體結構，效果具體且容易上手。（記者廖雪茹攝）

新竹縣青年許文政將 UV-LED 及3D列印光固化膠，結合延伸應用在DIY創意市場，自創「魔法3D光膠」品牌，已申請新型專利、商標，希望提供小朋友揮灑創意的素材。（記者廖雪茹攝）

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