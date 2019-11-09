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首頁　>　新竹縣

遠化新埔廠鍋爐故障 民眾抱怨異味四溢

圖為遠化新埔總廠。（資料照）

圖為遠化新埔總廠。（資料照）

2019-11-09 22:32:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕遠東新世紀新埔化纖廠8日發生水煤漿鍋爐故障，到今天仍異味四溢，附近民眾紛紛向環保局檢舉，甚至鄰近的竹北市住戶也受到空氣污染影響；新竹縣政府環保局表示，業者雖已停爐搶修，但未依空氣污染防制法相關規定，在1個小時內通報主管機關，可處10萬元以上罰鍰。

環保局表示，8日晚間9點多接獲民眾通報，遠東新世紀新埔化纖廠傳出陣陣異味，稽查人員前往稽查，發現廠內的生水煤漿鍋爐故障，異味四溢，雖已停爐緊急處置，但未依規定通報。

依空污法第33條規定，公私場所之固定污染源因突發事故，大量排放空氣污染物時，負責人應立即採取緊急應變措施，並至遲於1小時內通報直轄市、縣（巿）主管機關。依規可處10萬元以上罰鍰。

不過，今天仍有民眾聞到異味，環保局研判，鍋爐雖已停止操作，但今天因為爐溫持續升溫，打蒸汽進鍋爐降溫造成。

遠東新世紀新埔化纖廠在今年7月間，曾傳出傳導製程熱能的介質「道生油」外洩，酸臭氣味飄散。

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