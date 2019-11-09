限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
竹北拔仔窟烏魚養殖區秒變教室 民眾認識烏魚嚐美食
2019-11-09 16:12:19
〔記者廖雪茹／新竹報導〕烏金來了，美味上桌！新竹縣烏魚產業文化節今天在竹北拔仔窟烏魚養殖區登場，除結合在地食材的烏魚料理創意饗宴，還有現場取烏魚卵、烏魚桌餐拍賣、烏魚小教室等活動，讓養殖區秒變產業教室，吸引許多親子同遊，一覽漁村風光，品嚐烏魚風味料理。
新竹縣政府、竹北市公所、新豐鄉公所及新竹區漁會，聯手為新竹縣獨特的九降風烏魚子代言，烏魚養殖產銷班員現場設攤促銷烏魚產品，並介紹烏魚產品，教民眾如何料理簡易又好吃的烏魚料理，提供民眾試吃，將烏魚產品由養殖池推廣到餐桌上，縣長楊文科豎起大姆指大力推薦。
新竹區漁會表示，今年產量預估將超過15萬尾。縣府農業處也介紹，竹北拔仔窟烏魚養殖區以生物科技研發，培育全雌養殖，近年並逐漸以生態無毒養殖法取代傳統養殖方式；目前，縣府正輔導推動產銷履歷及水產品生產溯源，採捕前的藥物檢驗，讓消費者買的放心、吃的安心。