竹縣新豐、湖口、竹北19村里8000用戶 18日上午停水3小時

自來水公司第三區管理處表示，為配合施工，新豐鄉上坑村、湖口鄉及竹北市共19個村里，預計18日（星期一）上午9點到中午12點止，計3小時停水（含恢復供水時程），影響範圍約有8000戶，請用戶提早儲水用。（記者廖雪茹攝）

2019-11-09 12:13:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台灣自來水公司第三區管理處表示，湖口營運所為配合辦理「108年湖口所配電設備整修工程」施工，新豐鄉上坑村等13個村、湖口鄉鳳山村等2個村、以及竹北市大眉里等4個里，預計18日（星期一）上午9點到中午12點止，計3小時停水（含恢復供水時程），影響範圍約有8000戶，請用戶提早儲水用，小心火燭。

水公司三區管理處表示，停水區域包括：新豐鄉上坑村、松林村、山崎村、忠孝村、松柏村、員山村、崎頂村、鳳坑村、坡頭村、埔和村、瑞興村1至3鄰、青埔村2鄰、後湖村1鄰，湖口鄉鳳山村、鳳凰村；竹北市大眉里、大義里、尚義里、崇義里。

水壓降低區域：新豐鄉中崙村、重興村、新豐村，湖口鄉波羅村、湖口鄉新竹工業西區。

水公司提醒，上列影響地區用戶請提早儲水備用，並配合節約用水。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全；另建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。

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