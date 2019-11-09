科技部新竹智慧城鄉創生計畫 尖石工作站揭牌

由清大、交大與大華科大跨校共同執行的科技部人文創新與社會實踐：新竹智慧城鄉創生計畫，希望結合大學資源，協助地方進行創生計畫，尖石工作站率先揭牌。（大華科大提供）

2019-11-09 11:25:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由國立清華大學、國立交通大學與大華科技大學跨校共同執行的科技部人文創新與社會實踐：新竹智慧城鄉創生計畫，為期3年，範圍涵蓋新竹縣芎林、橫山與尖石，目前正積極展開各場域的需求盤點，希望結合大學資源，協助地方進行創生計畫，帶動新竹區域的文化與精神活絡與翻轉，均衡城鄉發展。

其中，位於知名北角吊橋旁的泰雅竹屋傳統街上的尖石工作站，今日揭牌，3校的共同主持人、尖石地方耆老、文史工作者、原民部落大學與地方人士出席踴躍，並由馬胎基督教會長老邱德昌以泰雅語舉行祈福儀式。

尖石鄉長曾國大表示，尖石鄉是新竹縣面積最大的鄉鎮，幅員廣大，自然、文化與歷史地景資源豐富，近年來積極發展基礎交通建設、拓展地方產業；並結合中央與各級資源，振興泰雅原鄉文化與傳統精神傳承，感謝3所大學共組團隊進行地方創生，期待創造尖石鄉更美好的未來。

清大總主持人林福仁說，尖石工作站的設置，代表新竹智慧城鄉創新計畫，結合當地文化精神特色與在地產業。目前，計畫共同主持人柳書琴與劉玉山教授積極參與泰雅族語文實驗教育；采風耆老Lmuhuw轉譯成文化特色紙本，進一步展開各項與地方資源對接的創生與活化，包括原鄉合作社構想、產產學論壇，建設泰雅文化體驗街，用原鄉文化與生命力，展現泰雅族人在生活哲學的各個精神與工藝精神，讓整個計畫理想落實生根。

大華科技大學前校長兼校務顧問李右婷說，感謝清華大學給與大華科大參與USR、地方創生的跨校合作機會，大華科大深耕在地，接軌國際，希望本計畫帶給產官學更多交流合作機會。

科技部新竹智慧城鄉創生計畫的尖石工作站率先揭牌，清大、交大與大華科大3校的共同主持人、尖石地方耆老與地方人士出席踴躍，期待結合大學資源，協助地方進行創生計畫。（大華科大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法