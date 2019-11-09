「恐龍復活了！」音樂劇 演活博物館驚奇之旅

適合親子共賞的中文版音樂劇《Musical TARU 恐龍復活了！》，16日將於新竹縣文化局演藝廳演出。（AM創意提供）

2019-11-09 09:36:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到館內的恐龍化石和展品悄然復活......！適合親子共賞的中文版音樂劇《Musical TARU 恐龍復活了！》，16日將於新竹縣文化局演藝廳演出，置身於歌舞演釋的互動氛圍中，讓大人重新體驗當個小孩，和孩子一同感受純真簡單與美好。

AM創意表示，家庭音樂劇《Musical TARU 恐龍復活了！》，由安徒生和莫札特的創意與韓國Culture Holic團隊共同製作，去年台灣、新加坡兩地巡演近50場，今年演出內容再優化、硬體再升級，100分鐘不間斷的歌舞，各式曲風輪番上陣，熱力不斷毫無冷場，從3歲孩子到70歲阿公阿嬤都目不轉睛。

劇情敘述，主角們在月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到館內的恐龍化石和展品悄然復活，主角們為了尋找被偷走的小霸王龍「TARU」化石，展開一場驚奇冒險的旅程。

認知心理學家蔡志浩表示，「台灣的成年人小時候往往還來不及當個無憂無慮、探索自我與世界的小孩，就被父母師長用力塑造成某種他們期待的樣貌。我們都忘了當個孩子的體驗是什麼？」置身在《恐龍復活了！》觀劇的互動氛圍之中，將讓人意識到自己在成長的過程中失去了什麼？像孩子們那樣對細節的觀察、對環境的感受、對世界的接納，對美好事物的欣賞、以及自然與自在地表達自己的情感。

《Musical TARU! 恐龍復活了！》今年10月起北中南巡演，第二站16日在新竹縣文化局演藝廳演出；明年1月17日至19日在台北國家戲劇院、2月15日在台中國家歌劇院，購票可洽兩廳院售票網或洽詢主辦單位「AM創意」（02）2577-2816。

適合親子共賞的中文版音樂劇《Musical TARU 恐龍復活了！》，16日將於新竹縣文化局演藝廳演出。（AM創意提供）

《Musical TARU 恐龍復活了！》劇情敘述，主角們在月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到館內的恐龍化石和展品悄然復活，主角們為了尋找被偷走的小霸王龍「TARU」化石，展開一場驚奇冒險的旅程。 （AM創意提供）

《Musical TARU 恐龍復活了！》劇情敘述，主角們在月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到館內的恐龍化石和展品悄然復活，主角們為了尋找被偷走的小霸王龍「TARU」化石，展開一場驚奇冒險的旅程。 （AM創意提供）

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