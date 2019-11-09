為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹縣

「恐龍復活了！」音樂劇 演活博物館驚奇之旅

適合親子共賞的中文版音樂劇《Musical TARU 恐龍復活了！》，16日將於新竹縣文化局演藝廳演出。（AM創意提供）

適合親子共賞的中文版音樂劇《Musical TARU 恐龍復活了！》，16日將於新竹縣文化局演藝廳演出。（AM創意提供）

2019-11-09 09:36:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到館內的恐龍化石和展品悄然復活......！適合親子共賞的中文版音樂劇《Musical TARU 恐龍復活了！》，16日將於新竹縣文化局演藝廳演出，置身於歌舞演釋的互動氛圍中，讓大人重新體驗當個小孩，和孩子一同感受純真簡單與美好。

AM創意表示，家庭音樂劇《Musical TARU 恐龍復活了！》，由安徒生和莫札特的創意與韓國Culture Holic團隊共同製作，去年台灣、新加坡兩地巡演近50場，今年演出內容再優化、硬體再升級，100分鐘不間斷的歌舞，各式曲風輪番上陣，熱力不斷毫無冷場，從3歲孩子到70歲阿公阿嬤都目不轉睛。

劇情敘述，主角們在月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到館內的恐龍化石和展品悄然復活，主角們為了尋找被偷走的小霸王龍「TARU」化石，展開一場驚奇冒險的旅程。

認知心理學家蔡志浩表示，「台灣的成年人小時候往往還來不及當個無憂無慮、探索自我與世界的小孩，就被父母師長用力塑造成某種他們期待的樣貌。我們都忘了當個孩子的體驗是什麼？」置身在《恐龍復活了！》觀劇的互動氛圍之中，將讓人意識到自己在成長的過程中失去了什麼？像孩子們那樣對細節的觀察、對環境的感受、對世界的接納，對美好事物的欣賞、以及自然與自在地表達自己的情感。

《Musical TARU! 恐龍復活了！》今年10月起北中南巡演，第二站16日在新竹縣文化局演藝廳演出；明年1月17日至19日在台北國家戲劇院、2月15日在台中國家歌劇院，購票可洽兩廳院售票網或洽詢主辦單位「AM創意」（02）2577-2816。

適合親子共賞的中文版音樂劇《Musical TARU 恐龍復活了！》，16日將於新竹縣文化局演藝廳演出。（AM創意提供）

適合親子共賞的中文版音樂劇《Musical TARU 恐龍復活了！》，16日將於新竹縣文化局演藝廳演出。（AM創意提供）

《Musical TARU 恐龍復活了！》劇情敘述，主角們在月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到館內的恐龍化石和展品悄然復活，主角們為了尋找被偷走的小霸王龍「TARU」化石，展開一場驚奇冒險的旅程。 （AM創意提供）

《Musical TARU 恐龍復活了！》劇情敘述，主角們在月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到館內的恐龍化石和展品悄然復活，主角們為了尋找被偷走的小霸王龍「TARU」化石，展開一場驚奇冒險的旅程。 （AM創意提供）

《Musical TARU 恐龍復活了！》劇情敘述，主角們在月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到館內的恐龍化石和展品悄然復活，主角們為了尋找被偷走的小霸王龍「TARU」化石，展開一場驚奇冒險的旅程。 （AM創意提供）

《Musical TARU 恐龍復活了！》劇情敘述，主角們在月全蝕夜晚潛入博物館，沒想到館內的恐龍化石和展品悄然復活，主角們為了尋找被偷走的小霸王龍「TARU」化石，展開一場驚奇冒險的旅程。 （AM創意提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
《馬鞍藤的春天》 改編自白色恐怖受難者陳新吉回憶錄
2019-10-14 21:22

《馬鞍藤的春天》 改編自白色恐怖受難者陳新吉回憶錄
文化週報》台灣音樂劇30年了 還在單兵打游擊
2019-09-01 05:30

文化週報》台灣音樂劇30年了 還在單兵打游擊
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
台語音樂劇「女人心」 8/3台南首演
2019-08-02 22:08

台語音樂劇「女人心」 8/3台南首演
衛武營《釧兒》 打造台灣人當代音樂劇
2019-04-30 22:21

衛武營《釧兒》 打造台灣人當代音樂劇
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

網友回應

新竹縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播