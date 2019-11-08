竹縣積極爭取重大交通建設 林佳龍現勘承諾全力支持

關西鎮爭取把圖左路幅僅約2、3公尺的關西服務區公務車道拓寬作為聯外道路，遠方紅色網格狀處就是高壓電塔，遭高公局以安全為由正式公開否決。（記者黃美珠攝）

2019-11-08 22:12:05

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮長劉德樑爭取多年國道3號關西服務區設聯外道銜接省道台3線案，今天傍晚在交通部長林佳龍親自現勘、聽取高公局評估簡報後，被高公局首度公開否決！劉德樑當場變臉、舉手起身嗆高公局局長趙興華說「報告局長，不要扭曲事實！踏勘！」，且抨擊高公局的評估報告是荒謬、悖離事實，數度跟趙興華針鋒相對。

林佳龍忙當和事佬，當場指示路政司當第3方，找交通部智庫～運輸研究所用第3者角度再評估，但優先朝新闢關西外環道方向解決關西塞車問題。

林佳龍說，他了解劉德樑的焦急，他讓路政司當第3方，利用運輸研究所上千人力，大家組1個TEAM，針對前述地方需求來找路。

如果原來期待的聯外路線不行，或可研究把這條聯外道路的等級降低，看要能開通的話可以做到什麼程度？有無其他路線可以走？這些都可以透過運研所來共同評估。畢竟高公局也是很專業的，現場的高壓電塔大家有目共賭，確實有安全的問題，

對於劉德樑之怒，儘管縣長楊文科、國民黨立委林為洲也分別用「我很不滿意」、「我是非常不滿意」等字眼相挺，但在場者莫不面面相覷。

高公局否決的理由是，計畫的聯外路徑從台3線到關西服務區短短約600公尺落差高達52公尺、相當於14層樓高。

以國道的標準路面坡度頂多6％，超過7％就是險降坡，前述道路初步評估最大縱坡將高達12％，且需配合深挖16公尺，可能造成緊鄰的核三輸配電高壓電塔產生安全問題。

林佳龍指示，解決關西塞車，交通部雖暫不放棄讓關西服務區直通台3線的可能，但將優先朝推動闢建關西外環道的方向努力。

林佳龍說，他今天傍晚到新竹縣，主要是為了回應縣長楊文科幾個月前率領縣府團隊、湖口鄉長林志華、關西鎮長劉德樑等到交通部爭取境內重大交通建設而來的。

新竹縣對於林佳龍的造訪非常重視，不僅縣長親自率領工務、交旅等處官員到場，也簡報爭取五楊高延伸到苗栗頭份等重大建設。

新竹縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢、縣議員羅仕琦、羅美文、陳新源；湖口鄉長林志華、湖口鄉代會主席巫光生和全體代表，關西鎮長劉德樑、關西鎮代會主席詹玉珠，以及立委林為洲、立委邱泰源助理王誠緯、跟民進黨竹縣第1選區立委參選人周江杰等統統都趕到場關切。

雖然林佳龍一到，高公局就透過簡報正式、首度公開否決掉關西服務區聯外道路案，但林佳龍卻也同時公開以「我一定全力支持」，表達他對新竹縣爭取湖口第2交流道、台1線替代道路、以及台68線延伸到軟橋這些建設的支持，獲得在場者熱烈掌聲。

縣府評估，前述3大建設加上關西外環道案，從規劃設計、用地取得、到正式施工，預計全部約需120億元，縣府必須自籌20億。縣長楊文科當場霸氣告訴林佳龍，雖然新竹縣不是很有錢，但是該做的他一定會做，允諾會分攤前述自籌款。

林佳龍說，以前的交通部比較被動，只管高速公路的主幹線，現在則是全面盤點所有的交流道、匝道、連絡道外，跟地方有關的、包含一些側車道也努力希望能打通，就像最近開放通車的湖口交流道北上側聯外道路供紓解上班車流一樣，他們會全面、主動檢討，讓高公局和公路總局不再各自為政，而是一個團隊，配合各地方政府規劃整體路網，依輕重緩急分階段實施。

他說，楊文科很關心在地上下班的動線暢通，這除有關通勤，也跟觀光發展很有關係。特別是新竹的發展非常快速，但這些路網都跟不上，修補式、回應式的永遠都解決不了問題，因為新的問題會跑出來。

所以他指示高公局和公路總局針對各個縣市要提出1個路網的整體規劃和發展計畫，有關桃園航空城的部份日前才剛在交通部部務會報中提出。

至於大家關切的五楊高延伸到苗栗頭份部份，林佳龍說最近已有些突破，高公局近期在做期末報告的審查，原先有1段在湖口基於國防安全的考量要截彎取直的，現在正研究改用地下化隧道的方式處理，已到最後階段，可望很快在年底前就可以突破，交通部會加速進行。

位於國道3號關西服務區聯外道路計畫路線上的高壓電塔。（記者黃美珠攝）

交通部高速公路局局長趙興華今天傍晚口頭補充報告否決關西服務區聯外道路案原因時，引來關西鎮長劉德樑當場變臉。（記者黃美珠攝）

陪同交通部長林佳龍（左2）、新竹縣長楊文科（右2）踏勘關西服務區聯外道路路徑時，關西鎮長劉德樑（左）面對高公局局長趙興華（右）顯得情緒激動。（記者黃美珠攝）

關西鎮長劉德樑（右2）今天傍晚當著交通部部長林佳龍（中）的面，抨擊高公局的評估「很荒謬」，讓一旁手握麥克風急著說明的的高公局局長趙興華顯得無奈。（記者黃美珠攝）

交通部長林佳龍今天送給新竹縣「全力支持」的承諾，表示會力挺新竹縣增建湖口第2交流道、關西外環道、台1線替代道路、以及讓台68線延伸到軟橋地區。（記者黃美珠攝）

交通部長林佳龍（左2）說，回應幾個月前新竹縣長楊文科親自到該部爭取的重大交通建設，他今天傍晚親自到新竹縣踏勘給予回應。（記者黃美珠攝）

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