1111想脫單？ 「愛情車站」明、後天辦書信交友配對

新竹縣有「愛情車站」美名的鐵路內灣支線合興站9、10日舉辦「單身雖有理，愛卻擋不住」書信交友配對活動。（新竹縣橫山鄉九讚頭文化協會提供）

2019-11-08 18:54:03

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣有「愛情車站」美名的鐵路內灣支線合興站，將於明天（9日）、後天（10日）舉辦「單身雖有理，愛卻擋不住」書信交友配對活動，希望打破11月11日單身節魔咒，協助有情人成眷屬。

目前新竹縣政府把合興車站園區委託新竹縣橫山鄉九讚頭文化協會經營，協會理事長吳界說，合興車站是全台灣唯一以「愛情」為主題的鐵道景點，緣由是企業家曾春兆就學時，在合興車站搭火車認識鄰校女孩，曾因睡過頭，奔跑2公里追火車，及時趕上考試，後來他也與夢中情人結婚修成正果；台鐵一度打算廢站，這對夫妻出面認養舊車站，促成了合興車站的重生，也讓這個車站多了個「愛情車站」的美名，從此吸引不少戀愛中的男女來這裡感受羅曼蒂克氛圍。

吳界說，明天、後天到合興車站來玩的民眾，可以獲得活動明信片一張、郵票以及活動小卡，到指定區域寫下想說的情話後投遞到郵筒，將於11月11日單身節隨機寄給其他參加者，如果後續配對成功，2人共同帶著活動明信片回到合興車站，即可獲得限量「愛情乾燥花」一份。

吳界說，這2天在合興車站，也有「愛情手作課」以及「暮旅市集」等活動，詳情可上「愛情。合興車站」或「新竹縣青年事務中心」臉書粉絲專頁查詢。

新竹縣有「愛情車站」美名的鐵路內灣支線合興站，「愛的小傘」裝置藝術成打卡熱點。（新竹縣橫山鄉九讚頭文化協會提供）

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