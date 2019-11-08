竹縣耕讀生活趣壓軸 9日新瓦屋開趴囉

新竹縣2019耕讀生活趣壓軸活動「秋收‧狂饗曲」，明天（9日）下午3點30分在新瓦屋有一場草地劇場《有閒來~寮》，以環境劇場方式，由舞者與山歌傳唱老師輪番登場，要讓觀眾感受舞蹈藝術的新魅力。 （新竹縣政府提供）

2019-11-08 12:29:39

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣2019耕讀生活趣壓軸活動「秋收‧狂饗曲」，明天（9日）將於新瓦屋水稻生態教育園區開趴，除了好玩的DIY手作，下午3點30分的草地劇場《有閒來~寮》，結合歌謠、舞蹈、戲劇、共下講客等豐富元素，以環境劇場方式，由舞者與山歌傳唱老師輪番登場，要讓觀眾感受舞蹈藝術的新魅力。

縣府文化局長田昭容表示，「秋收‧狂饗曲」壓軸活動相當豐富，上午登場的豐收派對，開放報名即秒殺額滿，將由竹縣優質青農團隊帶領100名親子進行祭拜伯公儀式、無煙焢窯體驗、地瓜菜包DIY、田園套圈圈、歡樂帶動唱及限量摸好禮等農事體驗活動，中午溫馨享用有機蔬食饗宴，一起重溫農村生活記憶。

下午1點半起，邀請湖口創業青年魔法3D光膠達人許文政，教作客家藍衫鑰匙圈及桐花杯套，現場開放民眾以50元銅板價，體驗魔幻手作樂趣，5梯次共限額100名。另外，樹林區古風車巷弄室集熱情開張，串珠玩具、秋風飾品、絹印布包、薄餅甜點、種籽藝術等超過40組創意品牌。

下午3點30分，邀請築夢舞集為活動量身打造，於大草坪帶來包含歌謠、舞蹈、戲劇、共下講客等豐富元素的草地劇場《有閒來~寮》，以環境劇場方式，由舞者與山歌傳唱老師輪番登場，串連秋之狂舞曲、山歌傳揚好文化、秋收滿滿、寶島台灣、茶香滿園等精彩故事，展現客家傳統及現代創意巧思。

除了主場活動，當日有13好市集、青農市集共襄盛舉，與民眾同樂，也可參加新瓦屋志工隊定時導覽（每週六、日上午10點及下午3點於鄧雨賢影音館前集合），帶大家認識客庄文史。活動詳情，可參見臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」。

湖口創業青年魔法3D光膠達人許文政，9日下午將在新瓦屋耕讀生活趣中教作客家藍衫鑰匙圈及桐花杯套，現場開放民眾以50元銅板價，體驗魔幻手作樂趣。（許文政提供）

湖口創業青年魔法3D光膠達人許文政，9日下午將在新瓦屋耕讀生活趣中教作客家藍衫鑰匙圈及桐花杯套，現場開放民眾以50元銅板價，體驗魔幻手作樂趣。（許文政提供）

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