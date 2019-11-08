婚變互鬥6年 宣明智兒、媳獲判准離婚定讞

宣昶有（右）與王敏曾經恩愛。（資料照）

2019-11-08 11:11:32

〔記者張文川／台北報導〕聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有，與妻子王敏豪門婚變，兩人撕破臉相互謾罵、攻訐，衍生多起官司，宣昶有訴請離婚，法院一、二審都認定兩人感情無法回復，雙方責任相當，判准離婚，二審高等法院還加判兩人均須接受親職教育輔導課程30小時；最高法院今認同二審判決，駁回上訴，全案定讞。

43歲宣昶有現為宣捷等生技公司總經理，37歲王敏是自由作家，她父親為竹科新長豐公司創辦人王公展，宣、王兩家於2005聯姻，舉辦盛大的豪門婚禮，曾被譽為「竹科王子與公主的完美婚禮」，婚後育有2子，婚後8年、於2013年傳出婚變分居，雙方互控多場官司，纏鬥至今已逾6年。

宣昶有指控，妻子經常懷疑他外遇，讓他痛苦不堪，2013年8月為了爭執是否搬回寶山鄉居住，妻子竟帶著兒子搬回娘家分居至今，且拒絕返家，妻子又指控他家暴、吸毒、嫖妓，導致雙方爭訟不斷，已難以維持婚姻。

王敏反駁指出，丈夫家暴又嫖妓、外遇交女友，早年在美國還曾經吸食古柯鹼，在婚姻中顯有過失，夫妻感情破裂不能歸責於她，主張駁回老公的離婚聲請。

一審台北地院審酌雙方分居已久，且婚變引發家族互控，難以維持婚姻，判准離婚。

二審高等法院認定，兩人已無感情基礎，皆未反省檢討失和原因，雙方都難辭其咎，仍判准離婚，並罕見地附帶命令宣男、王女須在判決定讞後1年內，完成新竹地院家事中心所安排的30小時親職教育輔導課程。

案經上訴，最高法院今認定二審判決沒有違誤法令之處，駁回上訴，確定判准離婚，兩人得以重回單身。

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