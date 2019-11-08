晚婚女也想一圓生子夢 生殖中心凍卵人次倍增

生殖醫學中心統計，2017年進行凍卵手術約有232人次，2018年則倍數成長至500人次，創歷年來新高。 （艾微芙提供）

2019-11-08 11:00:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著時代變遷，晚婚已成為現代人流行的趨勢，愈來愈多的女性擔心等到要結婚的時候年齡已太大，造成卵子太少或品質不好，因此考慮提前凍卵，希望一圓生子夢！一家生殖醫學中心統計，2017年進行凍卵手術約有232人次，2018年則倍數成長至500人次，創歷年來新高。

艾微芙國際生殖醫學中心主持人楊文瑞醫師指出，卵巢在成年之後就不斷地老化；卵巢、卵子的狀態，在過了黃金生育期20至35歲後，每年開始有10~15%的衰退，並在37歲後開始急遽下降，超過44歲自然受孕率剩下不到3%。

楊文瑞說，年紀愈大要能成功受孕及增加活產率需要的卵子數量就愈多，35歲以下的年輕女性通常只要8~10顆卵子就夠，而35歲至40歲的婦女需要15顆左右，40歲以上的女性就必須要取到20顆的卵子。但多數40歲以上的女性朋友卵子品質已偏差，約有一半的卵子染色體是異常的，也因此必須多做幾次取卵療程，才有辦法取到20顆，過程相當辛苦。

楊文瑞進一步說明，台灣人工生殖法規定，需具備合法的婚姻關係，才能進行後續的解卵受精等試管嬰兒療程，目前為止冷凍保存的卵子在液氮內保存5年、10年，尚沒有出現異常現象，因此卵子的冷凍保存可以保存約10年以上；在國外臨床上也有冷凍20多年再拿出來用，還可以成功懷孕的案例。

凍卵需要經過兩個階段，第一階段會施打排卵針和破卵針，以刺激卵子成熟並排出卵子；第二階段會依卵泡發育狀況來安排取卵日期，以超音波導引方式取出卵子。整個手術時間大約15分鐘，休息1~2小時後即可返家。

香港台灣ELLE雜誌御用星座專家蘇飛雅，今年起與艾微芙國際生殖醫學中心合作拍攝12星座每月「孕」勢，影集引起討論，許多女性會參考當月容易懷孕的日期備孕，選擇提前凍卵者也會看星座解凍或是植入。蘇飛雅說，想要自然或人工懷孕的朋友們，可以透過星座命理以及專業醫療上得到專業的幫助。

楊文瑞並提醒，女性的卵子數量一輩子是固定的，要增加卵子數量，無法用後天方法達成，但可用調整生活作息，多補充維生素D、C、B群、葉酸、E、Q10的方式來改變卵子的品質。

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