竹縣「慢漫生活節」 16日峨眉十二寮休閒農業區登場

新竹縣峨眉「慢漫生活節」的地景藝術創作相當有特色。（新竹縣政府提供）

2019-11-07 22:37:27

［記者蔡孟尚／新竹報導］新竹縣政府今天舉辦浪漫台三線藝術季系列活動新竹縣「慢漫生活節」記者會，宣布將於16日、17日在峨眉鄉十二寮休閒農業區，舉辦有7大地景藝術、3大主題舞台表演、100個攤位的藝術市集的盛大活動，歡迎民眾來欣賞由國內外藝術家打造的新竹縣後花園。

新竹縣政府文化局副局長周秋堯說，7大地景藝術運用峨眉「時間秘境十二寮」的魅力、傳達「讓時間變慢吧！」的概念而創作，包括有「輔娘持光」、「慢鐘」、「換日線」、「拾光走廊」、「漣」、「流逝的時光」、「懶散時光」，都相當值得慢慢欣賞、細細品味。

文化局表示，峨眉慢漫生活節打造的3大主題音樂舞台定調為「懶洋洋舞台」、「好恬恬舞台」及「不思議舞台」，由鄧福如、謝宇威、小球（莊鵑瑛）、林生祥x大竹研等歌手領軍，超過20多組表演團隊於三大主題舞台開唱。

文化局也表示，在慢漫生活節期間也安排了約100攤的湖光市集，市集攤位包含了在地小農商品、手作、身心靈、異國主題等，讓大小朋友們都能找到符合興趣的市集攤位，進一步活動詳情可上峨眉慢漫生活節官方網站（www.slowdown-festival.com）瞭解。

新竹縣峨眉「慢漫生活節」的地景藝術創作相當有特色。（新竹縣政府提供）

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