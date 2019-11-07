竹縣生命紀念園區 喵星人、汪星人有望入住

新竹縣議員杜文中提案，請縣府規劃生命紀念園區時，一併規劃附設寵物用專區。（記者黃美珠攝）

2019-11-07 21:32:13

〔記者黃美珠／新竹報導〕趁著新竹縣政府正如火如荼規劃生命紀念園區之際，國民黨新竹縣議員杜文中今天提案，要求縣府闢建寵物專區，提供「汪星人」、「喵星人」在這裡跟牠們的家人獲得永遠安頓，生死相隨。

議員提案闢寵物專區 縣府考慮

他說，現在很多人不生小孩，或是小孩生得少，倒是很多家裡都有一個「毛小孩」。

以竹北市目前19萬3000多人來看，如果1戶有3人推估全市就有6萬多戶，再以10戶有1戶養有「毛小孩」，那麼光竹北就有6000多個「汪星人」和「喵星人」。

他說，這些寵物貓狗的「身後事」處理也很重要，如果可以有專區，讓家裡的寵物死後也能擁有榮寵，甚至跟自己原來家人團聚在一起，這不啻也是一種生命教育。

新竹縣家畜疾病防治所所長彭正宇說，犬貓在法律上不是「人」，是「物」，所以目前處理上仍依廢棄物清理法，視同垃圾處理。寵物主若自行找業者處理，僅是最簡單的火化，1隻中型犬就要至少5000元，如果比照人也要做法事、安放塔位，那麼少說也要好幾萬元，是比可觀的開銷。

他們知道沒有任何愛護動物的寵物主能接受自己愛之如家人的寵物往生後竟成了「垃圾」，所以家畜所近年有跟民間合作訂定新竹縣寵物屍體處理收費標準，原則上10公斤內的小貓狗，1隻火化費用收750元。

至於若要將所有的流浪動物都交給家畜所處理，委外最簡單的火化費用，每公噸不包含運費、倉儲等就需要大約8萬元，對縣庫是筆不小負擔。因此彭正宇說，他認同杜文中的建議，或許可以由民政處一併在人類的生命紀念園區中，劃出一個專區作爲寵物或流浪犬貓的殯葬用地，既可解決流浪動物屍體問題，財政負擔也不大。

民政處副處長陳建淳則說，只要法規許可，他們並不排斥，畢竟縣府正在規劃的方向是「生命教育園區」，只要是有生命的不限人類，即便是草木也包含在內，更何況是人類最親近的「毛小孩」，但前提是法律上對寵物犬貓的見解有所突破或放寬。

新竹縣議員杜文中提案，請縣府規劃生命紀念園區時，一併規劃附設寵物用專區。（記者黃美珠攝）

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