青銀共居粉尷尬？ 韓國瑜：用宗教、血型、生活習慣撮合

韓國瑜指出，青銀共同在磋合過程，除了宗教、血型、生活習慣各種等等，還有一種，大家談一談，談得愉快老青共居是可以大量推廣的。（記者許麗娟攝）

2019-11-07 18:53:06

〔記者許麗娟／新竹報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今在新竹豐邑喜來登與科技青年座談，會中有青年提及韓國瑜的青銀共居政策讓年輕人覺得有點尷尬，因為有些青年並不想和不認識的老人家住一起，希望韓國瑜能提出實質的內容和辦法說服青年，但韓國瑜回應時，卻說可用宗教、血型、生活習慣等來撮合。

今天在由新竹縣長楊文科舉辦的新竹縣AI智慧園區青年座談，邀請了韓國瑜及其國政顧問團總召張善政，以及新竹縣議長張顯榮出席與科技青年對談，會中有青年針對韓國瑜之前喊出的「青銀共居」提出質疑，認為政策雖好，但心裡有點尷尬，跟不認識的老年人共居可以照顧他們固然好，但心裡面覺得不踏實，並請問韓國瑜有沒有可以說服他們的理由、好處，和實質的內容和辦法，要如何達成這個目標？未來的配套措施為何？

韓國瑜回應指出，「老青共居是一定要做的」，老年人怕寂寞、年輕人怕沒錢，如果空屋這麼多的話，一邊怨嘆找不到房子、一邊怨嘆老年愈來愈沒有伴，所以做個有機的結合，發問者 可能會覺得尷尬，但可能很多朋友並不會覺得，這個就是看大家的需求。

韓國瑜接著說：「在撮合過程，除了宗教、血型、生活習慣各種等等，還有一種，大家談一談，談得愉快老青共居是可以大量推廣的。」韓國瑜也提到，政治人物很容易掉入賽車迷思，你講5萬棟青年住宅、我講8萬，過一陣子就跳10萬，到最後發現很多做不到，與其如此，何不結合既有的資源，在不過度浪費、不過度消耗既有的資源，在既有的基礎上來推動，如果有保險公司做後盾的話，長輩有房子萬一有財務損失有保險公司理賠的話，這個有機結合是可以推動的，但任何問題沒有絕對好或絕對壞，並指這是他的一個構思。

不過張善政亦有回應此議題，他指出幼青銀共居有不同的緊密程度，一種是跟老人家租房子、一種是住在同一棟大樓不同的房子，不會同一個門進出，或是住在同一個社區一起辦活動，大家在週末活動是一樣的，可是在不同棟樓。

張善政說，此政策重要的是土地，可用學校的空校舍、空的軍隊營舍，透過都市計畫法的修法，讓公有的空閒土地來建立幼青銀的共同生活社區，不見得是同一個門出入，可能是同一大樓、同一個社區，如此就有了彈性。

韓國瑜的新竹縣AI智慧園區青年座談，會中有青年提及青銀共居政策讓青年覺得尷尬。（記者許麗娟攝）

張善政希望幼青銀共居可利用空校舍或軍營做土地修法使用。（記者許麗娟攝）

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