韓國瑜「勞動三箭」 張善政：保險支付無薪假勞工6成薪水

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政（左）今天在新竹縣說明「勞動三箭」，包括由保險支付休無薪假的勞工6成薪水，鼓勵年輕、低薪勞工薪水自提的補貼措施，以及兩年內編列1000億預算到勞保基金。（記者廖雪茹攝）

2019-11-07 17:37:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的勞工政策，國政顧問團總召張善政今天在新竹縣說明「勞動三箭」，包括修改就業保險法、由保險支付休無薪假的勞工6成薪水，鼓勵年輕、低薪勞工薪水自提的補貼措施，以及兩年內編列1000億預算到勞保基金，想辦法活化資產來賺錢。

張善政今天陪同韓國瑜出席在新竹縣科技青年座談，他會後聯訪表示，傳統製造業者尤其是中南部廠商，有很多都在放無薪假，所以團隊提出修改就業保險法的政見，要讓無薪假也可獲得保障。例如，勞工休無薪假所損失的薪水，希望由保險支付6成薪水；換句話說，在無薪假期間，仍有6成薪可領，這是現行就業保險法無法做到，所以，未來韓國瑜順利當選將修法。

張善政說，低薪勞工月薪幾乎用光，很難儲蓄將來的退休金。目前勞工每月薪水，由雇主提撥6％放到勞工個人帳戶，作為將來勞工退休金，同時開放勞工相對的也自提6％薪水到相同帳戶，但93％勞工未自提，原因可能是誘因不足。

所以，團隊提議，勞工若願意自提1％、政府相對的也提1％；換句話說，在勞工自提上限6％，只要自提薪水的3％，政府相對的也會給3％。此政見將針對年輕、低薪，即35歲以下、月薪3萬300元以下的勞工，若一半採用，概算一年政府補貼支出約50億元。

第三是關於勞保基金，張善政說，勞保基金牽涉到老年給付，蔡政府從2016上任以來，稱每年要提200億來添補勞保基金，到現在為止一塊錢也沒提撥，只有在明年的預算提撥200億。這200億對於補勞保基金的洞，根本是杯水車薪，監察院提醒再7年可能就破產，所以團隊提出2021、2022兩年預算，準備湊1000億預算放到勞保基金，這才是真正足夠的，讓退休勞工至少可領600萬到1000萬元，才能讓50歲以下的勞工安心。

張善政表示，當然1000億還是有限，韓國瑜和他都曾在業界待過，知道如何想辦法賺錢，但蔡英文、蘇貞昌完全不知道怎麼賺錢；政府預算不能只靠稅收，應該想辦法活化資產，運用資源，設法賺更多的錢，不是每一塊錢都要去跟老百姓用稅收來賺，這是不對的做法。「這是我們有接地氣，我們有做過生意，知道怎麼樣賺取養活自己的錢。」

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