阿美族西漂新竹 議員幫「刷存在感」

新竹縣平地原住民縣議員林秉君直言「刷存在感」的字面感覺不太好，但是這幾個字也真實呈現了都會區原民鄉親權益和福利有多麼地被弱視。（記者黃美珠攝）

2019-11-07 17:43:24

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣的原住民族雖以泰雅、賽夏為主，但都會區內卻另有近2千名、為了工作「西漂」而來阿美族，且已躍居縣內第2大原民族群，人數比賽夏還多。但是他們散居在都會各角落，連遮風避雨的公共集會所都沒有，讓人感覺存在感非常低，就連參加一年一度的歲時祭儀也常被雇主刁難。阿美族裔、平地原住民新竹縣議員林秉君今天從展現新竹縣不同的原民文化、觀光、教育風貌等策略，替阿美族「刷存在感」，獲縣長楊文科、議長張鎮榮的認同。

林秉君說，新竹縣都會區內的原住民以阿美族為主，他們為了工作或就學，從花東「西漂」到新竹，但長期官方對原民部落的關注都放在尖石、五峰，以原民文化帶動地方觀光發展的策略也是如此。

然而儘管尖石、五峰的道路或觀光路線已經發展得很完善，但對很多平地遊客，或只想利用週末小小放鬆一下的竹科人來說，路途還是太遙遠。

縣府如能複製花、東已成熟的經驗，在縣內建立起距離竹科車程只要半小時的原民文化據點，像在新豐濱海區舉辦阿美族捕魚祭，或在竹北、竹東等舉辦阿美族豐年祭，讓所有對阿美族、或是其他原民文化有興趣的人不用遠求花、東就可以就近接觸得到，對新竹縣的觀光發展也有正面意義。

因此，在新竹縣都會區新建原住民部落集會所就是刻不容緩的事情。而現在的新豐、湖口雖有場地，卻沒有遮風避雨供集會用的建物。湖口的場地甚至在辦豐年祭時得先除草，一場載歌載舞的祭典下來，族人也常因此扭傷腳。

此外，林秉君也希望縣府配合全縣人口的增長，希望全縣的原民歲時祭儀能在竹北之外，增編經費於竹東也辦一場。林秉君還要求縣府勞工處多關心原民在參加歲時祭儀時，休假權益被雇主剝奪的問題。

勞工處處長唐維德除了說明每年勞動部根據原民會所提供的資訊，發布各族舉辦歲時祭儀的時間，以及新竹縣內透過哪些管道廣為雇主、企業周知，如果受到刁難原民勞工可以申訴，他們會做內部稽查，他允諾未來會把這個列為該處保障原民勞工權益的勞動檢查重點。

林秉君以阿美族為例說明原民勞工的困境。她說，阿美族的歲時祭儀在每年7到9月，而竹縣都統一在年底辦理。很多阿美族人入境隨俗，也都改參加全縣的。但是絕大多數原民不知參加歲時祭儀可以合法休假。阿美族人得單獨面對配合全縣舉辦時間後，被雇主以阿美族的在7到9月而「打槍」、年底不給假外，還有更多在竹科上班的原民，因竹科根本不給假而無法參加，嚴重影響勞動權益和民族文化傳承！她希望縣府能跟竹科科管局聯繫，畢竟是同1個生活圈內，希望科技界也要尊重原民傳統。

縣府勞工處處長唐維德說，原民會公告的歲時祭儀舉辦時間確實會跟地方政府實際辦理時間有落差，但是原民勞工因參與歲時祭儀排休受到刁難都可以向該處申訴，雇主只要有違反，處罰都會很重。

林秉君也爭取新竹縣立圖書館能增設1個專區集中展列有關原住民族的書籍。縣府文化局局長田昭容說，圖書館書籍的陳列擺設慣常是依教育、文化等不同類別做專業的編排，林秉君所提的概念可以思考評估，看看未來有無可能兼容並蓄地呈現。

縣長楊文科說，林秉君有不少創見，像是大家現在講浪漫台3線，重點都放在復興客家文化上，但這條路線上還有原住民族，林秉君爭取用增加台3線旁、關西羅馬公路沿線的原住民駁坎彩繪，豐富浪漫台3線的看頭，他很支持。

她爭取在都會區設部落集會所供原住民鄉親聚會、舉辦歲時祭儀等，縣府會跟各鄉鎮市、特別是竹北、新豐一帶共同來努力。議長張鎮榮則說，林秉君想要把花、東阿美族的豐年祭、捕魚祭帶到新豐，他非常支持，這樣可讓新豐鄉不只是個可以划龍舟、吃鹹鴨蛋，或是優質西瓜、哈密瓜的產地而已。

新竹縣縣長楊文科（中）肯定縣議員林秉君（右）認真替自己族群發聲，同時也有很多創見讓縣府參考。（記者黃美珠攝）

新竹縣議會議長張鎮榮（右）出身新豐鄉，也期待縣議員林秉君（右）能把阿美族的豐年祭、捕魚祭帶入新豐，豐富當地的人文特色。（記者黃美珠攝）

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