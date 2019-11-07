韓國瑜到竹縣 訪身障、體驗種菜

國民黨總統參選人韓國瑜（前排右）今天參訪新竹縣世光教養院，探視身心障礙院生。（記者蔡孟尚攝）

2019-11-07 14:53:13

［記者蔡孟尚／新竹報導］國民黨總統參選人韓國瑜今天上午到新竹縣參訪財團法人天主教世光教養院和拙茁家園耕心園農場，他探視重度和極重度身心障礙院生，並向慢飛天使學種有機蔬菜；韓國瑜說，天主教今年進入台灣正好160年，從教育、醫療、弱勢的關懷，對台灣的貢獻非常巨大，不少神職人員離鄉背井來到台灣，在這塊土地上犧牲奉獻，真的很令人感動。

韓國瑜上午在國民黨新竹縣黨部主委陳見賢、前縣長邱鏡淳、國民黨新竹縣立委第二選區參選人林思銘、竹東鎮長羅吉祥等多名藍營地方人士等人陪同下，先到世光教養院參訪，他一下車就受到支持者的熱烈歡迎，參訪結束後還特別走向在路旁排隊等候的韓粉，感謝他們的支持。

世光教養院社工組長彭秀月說，已經在地方服務30多年的世光教養院是由天主教耶穌會神父孫達所創辦，目前收容的身心障礙者有85名，個案大部分來自經濟弱勢的家庭，在大環境經濟日漸不佳的情形下，教養院營運的經費相當拮据。

韓國瑜說，很感謝世光教養院老師、社工等工作人員的付出，他很佩服也要學習這樣的精神，需要將來他付出一點點小小心力的地方，他一定會做。

韓國瑜接著轉往拙茁家園耕心園農場，穿上雨鞋走進溫室菜園裡，向慢飛天使學種有機蔬菜，他有樣學樣把手指插進土壤裡，學著栽種菜苗，旁邊的慢飛天使「老師」稱讚他：「很棒！」

國民黨總統參選人韓國瑜（左二）今天參訪拙茁家園耕心園農場，向慢飛天使學種菜。（記者蔡孟尚攝）

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