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遭擅列韓下鄉行程 生活田莊主人不滿：我可是民進黨員
2019-11-07 13:30:39
［記者蔡孟尚／新竹報導］國民黨總統參選人韓國瑜今天（7日）早上參訪新竹縣，在行程預告中寫著要到拙茁家園農場體驗有機蔬菜種植，地點標示「生活田莊」；但生活田莊主人黎許傳不但昨晚在臉書貼文表達不滿，今天受訪更強調他是民進黨員，韓國瑜陣營這種作法的確造成他很大的困擾。
國民黨新竹縣黨部昨晚先是緊急透過臉書私訊向黎許傳致歉，並解釋拙茁家園沒有地址只有地號，黨部把家園資訊給韓辦後，韓辦為了方便民眾前往所以放上同條路的生活田莊，活動沒有使用生活田莊，完全是一場誤會。
國民黨新竹縣黨部書記長洪文彬今天上午受訪表示，當時是因為要描述這個地點給工作人員、媒體記者和支持者前往，所以標註生活田莊，但沒想到造成田莊主人以及部分媒體記者的困擾，他再次致歉。
黎許傳在臉書貼文上說：「有關韓國瑜先生11/7上午到軟橋，擅自將敝人經營的 生活田莊列入廣告宣傳事，特此聲明。因韓先生前往的拙茁家園沒門牌，軟橋社區地址不符，那韓辦沒借沒問就把田莊設定做導航地址。敝人只覺被無禮對待，致許多朋友誤解，無奈。」
「我是民進黨員，這樣當然造成我很大的困擾。」黎許傳說，他的莊園有很多政壇名人來訪，但他向來不喜歡讓這個生活場域沾染政治色彩，韓國瑜那邊如果先跟他商量，基於感謝外界認同軟橋社區好山好水的立場，他會用提供參考地址的方式協助，但對方什麼都沒說就把他農莊的名字列在公開行程上，許多綠營的朋友看到打電話來問，讓他怎麼講都講不清楚，真的很困擾。