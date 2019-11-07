為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新竹縣

開車、騎車用手機 竹縣今年取締740件

新竹縣政府警察局交通隊統計，今年元月以來，行駛道路時違規使用手機、電腦，總計取締740件。 圖中車輛與本新聞無關。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府警察局交通隊統計，今年元月以來，行駛道路時違規使用手機、電腦，總計取締740件。 圖中車輛與本新聞無關。（記者廖雪茹攝）

2019-11-07 12:31:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕可別以為開車、騎車使用手機講電話不會被取締！新竹縣政府警察局交通隊統計，今年元月以來，行駛道路時違規使用手機、電腦，總計取締740件，其中機車騎士開處1000元，汽車駕駛可罰3000元罰鍰。

交通隊長陳鴻德表示，行駛道路時使用行動電話，未專心開車、騎車而導致車禍，是交通事故肇事原因之一，嚴重威脅行車安全；為維護公眾安全，警方列入取締違規的重點之一。

根據道路交通管理處罰條例第31-1條規定，機、汽車駕駛於行駛道路時，以手持方式使用手機、電腦等撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全者，汽車駕駛可處3000元罰鍰，機車騎士可處1000元罰鍰。

統計今年元月至11月6日，員警依31-1條規定取締件數，汽車260件，機車480件，總計740件。

陳鴻德說，有民眾使用行動電話導航，像是美食外送員，是將手機架在機台上，使用架子非手持，即未違反上述規定。不過，由於近來發生多起外送員因違規而導致交通事故，交通隊特製「外送人員安全要領」小卡片，提醒外送員「專心騎車，不看手機」，減速慢行，拼經濟不拼命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
騎車講手機 警欄檢開罰、瞥見手指虎...
2017-12-17 13:56

騎車講手機 警欄檢開罰、瞥見手指虎...
小心！接到交通違規罰單 這舉發理由讓他超傻眼
2019-10-09 23:26

小心！接到交通違規罰單 這舉發理由讓他超傻眼
台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】

台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】
遺失手機定位消失 還有這一高招可找回
2019-10-07 10:28

遺失手機定位消失 還有這一高招可找回

網友回應

新竹縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播