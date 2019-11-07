遭擅自列入韓下鄉行程 田莊主人怨「被無禮對待」

國民黨總統參選人韓國瑜今天將於新竹縣跑行程。（資料照）

2019-11-07 06:54:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天（7日）早上前往新竹縣跑行程，在宣傳廣告中寫著11時10分要去拙茁家園體驗有機蔬菜種植、竹東鎮東峰路軟橋社區生活田莊，結果生活田莊主人在臉書澄清，韓辦擅自將生活田莊列入宣傳廣告。

生活田莊主人在臉書聲明田莊並非韓國瑜行程，而是韓要前往的拙茁家園沒有門牌，韓辦擅自將田莊設定為導航地址，讓他感受到被無禮對待，並遭到許多朋友誤解。

《聯合報》報導，生活田莊主人表示，韓國瑜公開行程上寫著軟橋社區生活田莊，許多朋友詢問他，造成他的困擾，田莊主人強調，自己沒有協助舉辦韓國瑜下鄉行程。

報導指出，對此新竹縣國民黨黨部回應「是場誤會」，拙茁家園沒有地址只有地號，黨部把家園資訊給韓辦後，韓辦為了方便民眾前往所以放上同條路的生活田莊，為此對莊主致上深深歉意。

黎姓莊主發文聲明。（圖翻攝自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法