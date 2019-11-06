假宗教、真斂財上億元 退休女校長等3人被捕

檢方在豪宅中搜出的大批現金。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-11-06 22:29:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署指揮檢警偵破退休女校長彭春蘭勾結共犯，先針對被害人本身罹病或親友陷於苦難之際，佯稱有具通靈能力的老師能消災解厄，需支付巨額費用以購買玉器珠寶，或舉行玉器過爐法會方可化解，藉以詐騙得款上億元，檢方昨收網逮捕三人，全數向新竹地院聲請羈押禁見。

新竹地檢署表示，彭姓、林姓、吳姓女子等人共謀以假宗教、真斂財方式詐取財物，自2015年間起，由退休校長即被告彭春蘭接觸多名被害人，再由林女佯稱為具有通靈能力、改運解厄神通法力之「程老師」、「方老師」，利用被害人年邁可欺、罹患憂鬱症，或趁被害人及其親友遭逢健康、事業等挫折而處於徬徨無助之際，輪番遊說被害人，誆稱被害人有冤親債主、預言被害人或其親友近日將有災禍，需支付巨額費用以購買玉器珠寶，或舉行玉器過爐法會方可化解云云。

檢方發現，這群人還誆稱可入股、投資虛構的珠寶公司購買玉器珠寶獲利云云等不實內容，陸續向多名被害人分別詐得300多萬元至3千多萬元不等款項，詐得金額總計上億元，嗣後並將詐得贓款藏放於吳女的竹北豪宅中，或輾轉存放於吳女多筆帳戶內，或用以購置不動產、金飾、玉器珠寶、名牌汽車等財物，而加以隱匿。

全案經檢方長期追查相關被害情事與資金情形後，經檢察官陳郁仁指揮法務部調查局新竹縣調查站調查官及新竹縣政府警察局竹北分局員警共計約40餘人，持新竹地方法院法官核發搜索票及扣押裁定，前往被告等人住居所及相關金融機構執行搜索與扣押，於吳女的竹北豪宅內扣得現金約1億1千多萬元、金飾與玉器等珠寶數百件，另扣得被告等人名下汽車、房產等物，並扣押相關帳戶。

經先後傳訊被告及相關證人共7人到案說明，檢察官訊後認被告彭女、林女等人涉犯刑法詐欺取財、違反洗錢防制法、銀行法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押理由與必要，向法院聲請羈押禁見獲准；另傳訊吳女到案，訊後認為犯罪嫌疑重大，有羈押理由與必要，亦向法院聲請羈押，並持續追查有無其餘共犯。

檢方在豪宅中搜出的大批玉器。（記者蔡彰盛翻攝）

檢方在豪宅中搜出的大批現金與黃金。（記者蔡彰盛翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法