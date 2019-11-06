新竹縣橋梁檢測「有鬼」？ 工務處這樣回應

新竹縣境內專供車輛行走的各式橋樑共有956座，縣府每年維管預算不到500萬元。（記者黃美珠攝）

2019-11-06 22:20:05

〔記者黃美珠／竹縣報導〕應該交由專業檢測者執行的橋梁檢測重任，新竹縣有沒有可能碰上只是打工大學生虛應故事？時代力量縣議員連郁婷今天驚爆，新竹縣去年委外執行檢測橋梁的承商，就是這次南方澳斷橋的檢測團隊，她質疑該團隊黃姓檢測員跟北部某私立大學土木系學生同名同姓，再加上檢測單位（QC）跟監審單位（QA）的照片幾乎都一模一樣，她要求縣府工務處說清楚、講明白。

縣府工務處表示，台灣對橋梁檢測員並無認證制度，但交通部運輸研究所跟縣府本身都有開辦相關、一定時數的教育訓練課程，只要通過訓練者可獲得結業證明，並有回訓機制。

正因沒有國家認證機制，去年度縣府發包橋梁檢測工程時，是沒有要求檢測員應有相關的教育訓練結業證明，考慮到橋梁安危事關廣大用路人性命財產，他們未來會把橋梁檢測員須具相關訓練證明納入對承商的要求。

新竹縣境內供車輛、人行的橋梁共970座，當中有12座是拱橋、斜張橋、脊背橋等特殊橋梁。因財政能力有限，每年縣府只有475萬的檢測預算，以2年1週期方式，1年排檢縣、鄉道橋梁做目視檢測；另1年則改做村里或市區道路、農路以及其他橋梁的檢測。

工務處表示，他們也是根據報載才獲悉，上個月初斷裂的南方澳大橋在2015年間承包檢測的單位是去年新竹縣的承商。

但深入了解也發現，當年該團隊因為南方澳大橋的維管權責問題，並未實際進場檢測。而該團隊近年也只有去年有包到新竹縣的檢測工作，兩件事不宜混為一談。

至於前述檢測團隊中署名檢測的黃姓檢測員，去年確實還只是的大四學生，但他不僅有縣府橋梁檢測教育訓練的結業證明，且早在2017年以前就擁有交通部運研所15小時的參訓證明，去年8月回訓再取得6小時的結業證明，專業無庸置疑。

工務處直言，QC跟QA兩者關係猶如執行檢測者和稽核檢測者。QA單位監審的作法有：類似書面審查的「系統查證」，跟到場執行的「現場查證」兩種。系統查證因直接使用檢測者的照片，自然一樣。現場查證的作法也應從相同角度拍攝才能確認問題，所以照片也會很雷同，並非兩者掛勾有弊所致。

連郁婷說，她之所以會提出質疑，主要還是從相關資料上看到，新竹縣橋梁的定期檢測跟抽檢報告照片是有一模一樣的狀況，那就意味並沒有做到依法必須要做的品質查證效果，影響檢測結果的公信力外，更讓人不免擔憂南方澳大橋的意外會不會在新竹縣出現，特別是新竹縣、市之間的橋梁很多，每天承載著很大流量的用路人，這個部分更須多加小心。

新竹縣政府工務處表示，目前我國橋梁檢測員並無證照制度，縣府跟交通部運輸研究所都有辦理橋梁檢測教育訓練，未來外包檢測橋梁會要求檢測員必須有相關教育訓練的結業證明。圖為跟台68東西向快速公路相交的竹林大橋。（記者黃美珠攝）

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