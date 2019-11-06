時力議員連郁婷質疑彩虹愛家教材謬誤多 彩媽議員支持公開

時代力量新竹縣議員連郁婷為了釐清彩虹愛家協會的教材爭議，自費買了1套，結果發現裡面充斥不少宗教性詞彙，對一些科普知識也有不少謬誤。（記者黃美珠攝）

2019-11-06 16:27:39

［記者黃美珠／竹縣報導］彩虹愛家協會教材爭議又起，時代力量新竹縣議員連郁婷今天總質詢時條列多處教材內充滿宗教性用詞、或科普常識謬誤處，質疑縣府教育處自我設限只做行政督導，未積極介入把關和釐清，導致很多家長憂慮日深。縣府教育處處長劉明超允諾，將收集19所有彩媽入校的協同教學教材會同連郁婷共同重新檢視外，該處支持公開教材內容！因此已發文全縣各公私立國中小，要求各校依法取得校外協同教學教材的授權，必要時可公開內容，對不願授權被公開教材者應立刻終止雙方合作。

另名縣議員鄭昱芸本身就是彩媽成員。她喊冤說，外界質疑彩媽藉入校當志工暗地傳教等行為，在她和絕大多數的彩媽身上都沒有發生過！他們只是群想陪孩子們一起長大的說故事志工而已，她從不曾自我定位在「協同教學」上，「我只是個說故事、陪小孩成長的媽媽」。

鄭昱芸說，如果別人也這樣陪她的孩子長大，她確實也會想要知道對方都跟她的小孩說了些什麼樣的故事。同樣的，她相信別的家長應該也會有這樣的心情，所以她支持教育處前述取得授權、公開教材內容的作法。這樣也比較不會產生親子價值觀的衝突，或是社會對彩媽的誤解。

劉明超說，全縣100多所國中、小學現有19所有彩虹愛家協會的志工媽媽入校，或利用晨光時間，或利用彈性課程時間協同教學。

依教育部規定，校外人士所採的協同教學教材，必須通過各校課程發展委員會審查才能講授。

而課發會審查的原則首先就是：教材內容不得有政治、宗教信仰及商業或其他利益衝突性質，如果有，就要立刻停止開課。另涉及性別平等教育課程與教材的，除需通過課發會，也需經學校性平會審核通過才行。

至於已經通過審查的教材，上課「前」必須告知、且獲得家長同意，對家長不同意的學生須另安排學習活動。上課「時」，原上課的老師則應隨班在場協同教學。

劉明超直言，對於彩虹媽媽的整套教材他確實只看過引發外界爭議的部分，並沒有全部看過。基於教學自主和教學專業，作為教育行政的該處完全信任各校的課發會跟相關領域老師的審查意見。

不過他也認為該處和學校都沒有替彩虹媽媽教材背書的義務，他支持彩媽引發外界質疑的教材應對公眾公開。但為免公開教材另引起不必要的著作權紛爭，該處日前已發文全縣各公私立國中小，要求依著作權法取得校外人士進班協助教學教材的合法授權，於必要時得以公開，對於拒絕授權者則請校方立刻終止雙方合作關係。

此外，對於已經通過審查使用中的校外協同教學教材，只要家長發現有問題，隨時都可以跟該處反應啟動調查釐清。

連郁婷今天總質詢說，為了弄清楚，她自己跑去買了1套彩虹愛家協會的教材。發現裡面充斥很多宗教字眼，像是馬太福音出現在內，裡面1則名為「切膚之愛」的故事，講英國的醫師因信仰所以來到台灣行醫。出版者是財團法人基督教宇宙光全人關懷機構，類別被歸為宗教傳播類，她認為這已經違反宗教中立的立場了。

其次，所有教材裡面不斷的出現「信望愛」、「造物者」等信仰用詞。還講當年南非武官可以免遭犯下白曉燕綁架撕票案主嫌陳進興毒手的原因，是因為他有信仰、有禱告的關係。

連郁婷說，除了宗教信仰的爭議，教材內還有客觀事實的錯誤！像是介紹人類骨頭中間是中空的蜂窩組織的說法，她請教獸醫朋友後發現這是小鳥的骨頭才是中空的蜂窩組織，人類的則是實心的！而這部份已是錯誤的事實。

再來她又舉例說，教材中寫溫室氣體有6種，但事實上還有1種叫做「三氟化碳」，所以溫室氣體應該有7種才對。

連郁婷強調，我們不討厭、也非常樂意小朋友可以接受前述科普觀念，但不代表這些錯誤的事實可以被放進去，然後去教小朋友。

新竹縣政府教育處處長劉明超（立者）允諾時力縣議員連郁婷（圖中背對鏡頭者），近期將收集境內19所有使用彩虹愛家協會教材的學校的課程內容，會同連郁婷共同重新檢視。（記者黃美珠攝）

時代力量新竹縣議員連郁婷（左）為了釐清彩媽入校的爭議，自己買教材逐一檢視。（記者黃美珠攝）

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