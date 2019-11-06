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師生證件結合借書證、悠遊卡功能 新豐國中帶頭
2019-11-06 12:42:35
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐國中社區共讀站「集思閣」，以揚名全國的自由車為設計主軸，校方進一步率先將員工識別證及學生證結合借書證與悠遊卡功能，以增加生活便利性，擴大借閱功能，員工悠遊卡識別證更與教室電腦教學多功能整合器相結合，希望資訊化教材使教學更精緻化。
縣府教育處表示，新豐國中向教育部爭取250萬元經費重新規劃社區共讀站，以自由車為設計主軸，利用廢棄課桌椅製作自由車裝置藝術，耗時1年整建後，以「集思閣」命名，鼓勵學生養成每日閱讀習慣，並希望「閱讀」能啟動實踐之鑰，集眾思，廣忠益，累積孩子圓夢的能量。
新豐國中集思閣更獲得藝術家黃銘祝、黃甯父子，慷慨捐贈木雕、水彩及多媒材等價值百萬的藝術創作品，包括《腳踏車》、《回家吧！回到初始美好的地方》等，讓師生沉浸在藝術氛圍中享受閱讀之樂。
教育處說，新豐國中率先將員工識別證及學生證結合借書證與悠遊卡功能，多卡合一的設計除了增加生活便利性，也希望透過卡片的借閱功能，讓師生可以悠遊於學校社區共讀站、文化局及各鄉鎮圖書館，提升學生借閱圖書的意願，進一步達到閱讀推廣的成效。
除此之外，員工悠遊卡識別證更與教室電腦教學多功能整合器（俗稱黑盒子）相結合，刷卡就能進入個人教學介面，運用科技讓教師的備課更方便多元，也大幅縮短課堂上開關資訊化教材的時間，使教師教學更精緻化，學生也能完全聚焦於學習的領域。
新豐國中社區共讀站-集思閣，將在寒暑假期間週一到週五上午開放社區民眾使用，希望透過閱讀拉近與社區民眾的距離。