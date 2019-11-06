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師生證件結合借書證、悠遊卡功能 新豐國中帶頭

新竹縣新豐國中率先將員工識別證及學生證結合借書證與悠遊卡功能，以增加生活便利性，擴大借閱功能。（記者廖雪茹攝）

新竹縣新豐國中率先將員工識別證及學生證結合借書證與悠遊卡功能，以增加生活便利性，擴大借閱功能。（記者廖雪茹攝）

2019-11-06 12:42:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐國中社區共讀站「集思閣」，以揚名全國的自由車為設計主軸，校方進一步率先將員工識別證及學生證結合借書證與悠遊卡功能，以增加生活便利性，擴大借閱功能，員工悠遊卡識別證更與教室電腦教學多功能整合器相結合，希望資訊化教材使教學更精緻化。

縣府教育處表示，新豐國中向教育部爭取250萬元經費重新規劃社區共讀站，以自由車為設計主軸，利用廢棄課桌椅製作自由車裝置藝術，耗時1年整建後，以「集思閣」命名，鼓勵學生養成每日閱讀習慣，並希望「閱讀」能啟動實踐之鑰，集眾思，廣忠益，累積孩子圓夢的能量。

新豐國中集思閣更獲得藝術家黃銘祝、黃甯父子，慷慨捐贈木雕、水彩及多媒材等價值百萬的藝術創作品，包括《腳踏車》、《回家吧！回到初始美好的地方》等，讓師生沉浸在藝術氛圍中享受閱讀之樂。

教育處說，新豐國中率先將員工識別證及學生證結合借書證與悠遊卡功能，多卡合一的設計除了增加生活便利性，也希望透過卡片的借閱功能，讓師生可以悠遊於學校社區共讀站、文化局及各鄉鎮圖書館，提升學生借閱圖書的意願，進一步達到閱讀推廣的成效。

除此之外，員工悠遊卡識別證更與教室電腦教學多功能整合器（俗稱黑盒子）相結合，刷卡就能進入個人教學介面，運用科技讓教師的備課更方便多元，也大幅縮短課堂上開關資訊化教材的時間，使教師教學更精緻化，學生也能完全聚焦於學習的領域。

新豐國中社區共讀站-集思閣，將在寒暑假期間週一到週五上午開放社區民眾使用，希望透過閱讀拉近與社區民眾的距離。

新豐國中社區共讀站「集思閣」，以揚名全國的自由車為設計主軸，並獲得藝術家黃銘祝、黃甯父子慷慨捐贈藝術創作品。（記者廖雪茹攝）

新豐國中社區共讀站「集思閣」，以揚名全國的自由車為設計主軸，並獲得藝術家黃銘祝、黃甯父子慷慨捐贈藝術創作品。（記者廖雪茹攝）

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