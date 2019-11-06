竹縣南昌大橋有偏移疑慮 暫時封橋

新竹縣政府警察局橫山分局表示，為顧及人、車安全起見，昨晚已暫時封閉南昌大橋，請居民配合管制改道行駛。 （新竹縣警察局提供）

2019-11-06 08:13:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局橫山分局表示，5日晚間9點許接獲橫山鄉公所建設課通知，上坪溪上橫山鄉及竹東鎮間南昌大橋P1橋墩位置橋面位移產生裂縫，已有偏移安全疑慮，為顧及人、車安全起見，已暫時封橋，今天（6日）公所將會同專家會勘後評估確認是否公告封橋，請居民配合管制改道行駛。

警方表示，縣府委託中央大學作橋樑監測作業，5日接獲中央大學訊息，上坪溪上橫山鄉及竹東鎮間南昌大橋P1橋墩位置橋面位移產生裂縫，已有偏移安全疑慮，因橋樑位於村里道路上，縣府立即將訊息通知橫山鄉公所，請公所通知轄區派出所拉起封鎖線禁止人車通行，並請公所立即評估橋樑安全性。

橫山分局於昨（5日）晚9點許接獲橫山鄉公所建設課通知，為顧及人、車安全起見，已聯繫竹東分局，暫時將橋面兩端封鎖，待今（6）日橫山鄉公所會同工程專家會勘後評估，再行確認公告實施封橋與否。

新竹縣政府警察局橫山分局表示，為顧及人、車安全起見，昨晚已暫時封閉南昌大橋，請居民配合管制改道行駛。 （新竹縣警察局提供）

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