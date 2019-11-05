警攔查挨撞開槍制止擊中黑賓士 嫌犯棄車逃逸

黑色的賓士車一路加速逆向逃竄，直到轉入關西鎮公所對面的小巷道內，失控衝撞到一旁店家鐵捲門才停下，隨後棄車逃跑，所幸沒有造成其他民眾的傷害。（記者黃美珠翻攝）

2019-11-05 17:21:35

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西鎮市區今天下午傳出槍響！

新埔警分局關西分駐所警員林茗緯、帶著實務訓練生楊偉宏下午近2點各自騎警用機車巡邏，發現1輛黑色賓士房車從光明路火速左轉正義路，且一路違規踰越道路中央雙黃線，對其他用路人造成威脅，於是鳴笛、加速追上且要求對方停車受檢。

不料，賓士男性駕駛卻加速，還逆向往明德路方向企圖逃跑，員警加速追趕，不明男子見無從逃脫後，先是一度佯裝配合警方放緩車速靠邊，卻趁員警停好機車走近時，瞬間關車門，再涉嫌朝員警衝撞，林茗緯、楊偉宏雖都機警立刻跳開，但仍在臀部等分受輕傷。

林茗緯回神後立刻拔槍，朝空鳴槍示警無果後，隨即對準前述自小客連開至少5、6槍，楊偉宏則在旁火速請求支援。

東安派出所警員陳品安當時恰巧也在附近騎機車巡邏，獲轉報後立刻馳援，但在關西鎮中興路、南京路口遭遇這輛黑色賓士車後，再度被對方利用右轉南京路的行車動線「壓制」，疑似企圖把陳品安夾在附近店家或停靠路邊的車輛間，造成陳品安摔車，左手肘受傷。

警方說，這名身分不詳的男子2度企圖衝撞傷害員警後，疑似也因高速右轉入南京路導致失控，往左前擦撞一旁店面的鐵捲門，立刻棄車逃跑無蹤。

警方初步調查黑色賓士車並非失竊贓車，車身至少有4個彈孔，但未看到血跡，另起獲1包疑似安非他命的毒品。

警方初步查訪周邊道路有無目擊者或是可疑的血跡以逮捕這名男子，但迄記者發稿為止並無發現，目前除通知鑑識人員到場採證，以查核駕駛人可能的身分，另也全面調閱周邊道路或是店家監視系統，擴大追查中。

新埔分局長婁自強獲悉後立刻到場關切，確認3名基層同仁沒有大礙後，自掏腰包買了蘋果和豬腳麵線為同仁們壓驚。

警方在犯案的黑色賓士上起獲疑似為安毒的可疑物品，把犯案車輛拖吊回派出所採證。（記者黃美珠攝）

犯案的黑色賓士車上的彈孔。（記者黃美珠攝）

黑色賓士引擎蓋上有2顆彈孔。（記者黃美珠攝）

英勇執勤受傷的3名員警，忙到下午快4點，才以新埔分局長婁自強所買的豬腳麵線當午餐嗑，填肚子。（記者黃美珠攝）

新埔警分局關西分駐所同仁林茗緯（左二）、東安派出所同仁陳品安（右二）今天下午為了攔查可疑黑色賓士車，先後遭到衝撞受傷，稍作包紮後仍回辦公室投入追捕工作。關西分駐所所長林達偉（左）、東安派出所所長彭國書（右）對於同仁表示嘉勉。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法