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首頁　>　新竹縣

麥當勞旁掛同色調競選看板 鄭朝方成了「麥當方叔叔」

民進黨新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方在麥當勞旁豎立的競選看板，色調意外和緊鄰的麥當勞品牌識別標誌「紅底金拱門」十分搭調，讓人眼睛為之一亮。（鄭朝方提供）

民進黨新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方在麥當勞旁豎立的競選看板，色調意外和緊鄰的麥當勞品牌識別標誌「紅底金拱門」十分搭調，讓人眼睛為之一亮。（鄭朝方提供）

2019-11-05 11:13:53

［記者蔡孟尚／新竹報導］民進黨新竹縣立委第二選區參選人鄭朝方最近在竹北市自強南路的麥當勞旁豎立競選看板，看板上帥氣的他拿著一杯咖啡向大家問好，看板色調意外和緊鄰的麥當勞品牌識別標誌「紅底金拱門」十分搭調，不少路過鄉親看到後驚呼：「新的品牌代言人嗎？」還有小朋友開始叫他「麥當方叔叔」了。

鄭朝方說，這面看板的地點很特別，所以在設計構思畫面的時候想要用一種最融入環境氛圍的方式來向鄉親問候，設計團隊挑選了這張拿著咖啡的照片，並把背景、字體顏色都搭配旁邊的麥當勞招牌做了調整，看起來果然讓人眼睛為之一亮。

鄭朝方辦公室表示，看板掛出後，不少覺得驚艷的鄉親紛紛向他們詢問：「你們有跟麥當勞合作嗎？」「鄭朝方去當品牌代言人了嗎？」「該不會是麥當勞的業配廣告吧？」「全無違和感，這設計也太強大了。」「衝破舊政治，好時尚的看板」，甚至還有家長說，自己的孩子看到看板後，幫鄭朝方取了個新外號：「麥當方叔叔」。

鄭朝方辦公室表示，很謝謝鄉親們肯定鄭朝方的新世代政治美學，鄭朝方一直認為選舉不必劍拔弩張，應用美學素養為基礎來傳遞政見理念或行銷個人，選民不但容易接受，也更能識別候選人的人格特質。

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