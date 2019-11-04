天天吃好料》新竹市「披薩控」 美味讓人一片接一片

新竹市「披薩控」的各種口味披薩，會讓人忍不住一片接一片，愛不釋口。（記者洪美秀攝）

2019-11-08 09:25:31

［記者洪美秀／新竹報導］台灣人聚餐喜歡叫外送披薩，而披薩好吃要掌握餅皮和餡料口感，新竹市位在水田街大湳雅公園斜對面的「披薩控」，是許多愛吃手工現做披薩的首選，年輕師傅鍾鎮宇在加拿大遊學時學得一手窯烤披薩功夫，回台灣後也在披薩店工作，因太喜歡吃披薩，被稱為披薩控，於是開起手工窯烤披薩店，就是要讓民眾吃到熱騰騰且道地的美味披薩。

鍾鎮宇說，披薩好吃的靈魂是餅皮，他使用的餅皮使用老麵為主，透過甩餅皮的力度，讓餅皮均勻分佈，加上美味的起司和各種餡料提味，接著送進350度高溫的窯烤披薩烤個4-5分鐘，美味道地的窯烤披薩就香氣四溢，每每披薩出爐，都可看到餅皮上滋滋作響的熱氣和起司融化的樣態，美妙滋味送入口中，讓人難以抗拒。

鍾鎮宇說，會喜歡披薩及掌握披薩餅皮精髓，是因幾年前到加拿大溫哥華打工渡假時，因打工遊學較窮，結果遇到一名白人大媽，教他做披薩後，才愛上吃披薩，進而成了披薩控，即使每天吃披薩都不膩。

曾經是職業軍人，但從軍10年後，鍾鎮宇認為美食及餐飲才是他的最愛，加上擁有做披薩的功夫，回台灣後便開起「披薩控」小店，採用純手工捏製餅皮，體認到越是傳統的美食，越能國際化，而他也研發各種台式及西式口感的披薩，讓愛吃披薩的消費者，也能有多元多口味選擇。

店內特別的口味包括用客家鹹豬肉和蒜苗做成的蒜苗鹹豬肉披薩，幾乎吃過的人都上癮，是店內的人氣披薩款，此外，還有「不是泰式的蕃茄打拋豬起司披薩」，帶點辣度的口感，是喜歡重口味披薩的首選。

另外，像融和三種起司的三騎士口味，可吃到不同層次和味道的起司，是起司控的最愛，也是店內點餐率排名前三名的披薩口味。

而基本款夏威夷披薩也很受喜歡，另蒜苗鴨賞、番茄燻雞培根、泡菜臭豆腐、瑪格麗特、哈辣牛肉及豪華總匯，都頗受歡迎，而他也會推出季節限定的口味，像過年時會推出湖南臘腸口味的披薩，或女性友人喜愛的香蕉甜甜口味，甚至是客製化的布丁珍珠披薩等，不僅豐富披薩的多層次口感，也創作披薩的無限可能。

鍾鎮宇說，吃披薩最好是窯烤出爐後馬上吃，這時的披薩因高溫窯烤後，餅皮薄、內餡軟嫩，在15分鐘內吃完可嚐到最完美的披薩味道，這也是他常堅持請消費者內用，而不是外帶披薩的主因。

鍾鎮宇說，窯烤披薩最佳的食用時間就是出爐後的10分鐘內，但台灣人吃披薩已被連鎖披薩店慣壞，喜歡外帶披薩，他很建議消費者來店內點披薩，這樣最能吃到披薩最美味最原始的味道。

店內除基本的11吋各種口味大披薩，鍾鎮宇也推出個人6吋披薩，最適合單身或想吃披薩民眾點餐，且6吋披薩價格大約80-100元上下，跟一般的便當價格差不多，是很多單身族、上班族想吃披薩的選擇，不僅有飽足感，更能吃到熱騰騰的披薩。

想吃皮薄餡多的窯烤披薩嗎？來新竹市水田街262號的「披薩控」，絕對能滿足饕客對披薩的想像，更會讓人愛上披薩的美味，忍不住一片接一片，就愛「披薩控」。

新竹市「披薩控」的各種口味披薩，會讓人忍不住一片接一片，愛不釋口。（記者洪美秀攝）

新竹市「披薩控」店內都是老顧客及饕客，年輕的鍾師傅都會希望客人在店內享用熱騰騰香氣四溢的披薩。（記者洪美秀攝）

獨特的蒜苗客家鹹豬肉口味披薩。（記者洪美秀攝）

獨特的蒜苗客家鹹豬肉口味披薩。（記者洪美秀攝）

獨特的蒜苗客家鹹豬肉口味披薩。（記者洪美秀攝）

不是泰式打拋豬口味的披薩帶點辣度，美味破表。（記者洪美秀攝）

不是泰式打拋豬口味的披薩帶點辣度，美味破表。（記者洪美秀攝）

燻雞培根青菜披薩，美味又好吃。（記者洪美秀攝）

新竹市「披薩控」店內都是老顧客及饕客，年輕的鍾師傅都會希望客人在店內享用熱騰騰香氣四溢的披薩。（記者洪美秀攝）

位在新竹市水田街262號的「披薩控」，鍾師傅堅持手工窯烤，且希望消費者在店內享用，就能嚐到披薩剛出爐滋滋作響的美味。（記者洪美秀攝）

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