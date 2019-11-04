新埔茂谷柑「開口笑」 農民臉都垮了

2019-11-04 22:40:07

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣即將進入柑橘產季，但是新埔卻傳出市場行情一向不錯的茂谷柑因長期乾旱後接著下起零星小雨發生裂果災情。滿地「開口笑」的茂谷，讓農友頭抱著在「燒」，臉都垮了。

果農林新北今天跟勞動黨縣議員陳新源陳情說，茂谷甘皮薄，每年果實8分熟以後就很容易出現裂果。今年10月中以前長期不下雨，直到最近1、2週有零星降雨，儘管為時短暫且雨量極少，但仍影響到茂谷的成長，果然裂果就來了！他已經採摘掉成籠的裂果茂谷，果園還有掉滿地的，粗估已經受損3成。陳新源希望縣府普查茂谷裂果的災情實況，該救助就幫忙爭取救助，更要加強輔導農民精進管理技術，讓這類損害不要年復一年上演。

縣府農業處表示，茂谷柑全縣栽種面積約220公頃，迄今除林新北有裂果災情，其他還沒人反應。只要有災情，各公所隨時都可以呈報。

農業處表示，一般學者研判茂谷會裂果，跟其果實成長發育時碰到果樹長期處於乾旱、土壤含水量不足，導致果皮組織生長暫停或延遲，但果肉生長卻沒因此停止所致，一旦土壤得到充足水分且果樹大量吸收後，果肉就會急劇生長，造成果皮、果肉發育速度不一以致裂果。

所以該處建議農民找尋適合的地點栽種，要排水良好、土壤保溼能力強且不能乾濕變化過大外，平均溫在攝氏20度、日夜溫差較大的冷涼環境更佳。

但是台灣氣候高溫，農民想要挑戰就要加強田間管理、加強排水，選擇有機質含量高、保水能力相對強的土壤才可行。

至於灌溉不易的果園，另可用有機材質，像：稻草、蔗渣等覆蓋在茂谷柑樹根部，進行草生栽培，維持土壤恆定的濕潤，又可逐年增加土壤有機質，提高土壤肥力和保溼能力。

此外，茂谷柑在夏、秋兩季的徒長枝越多，裂果量也會越多。碰到這樣的狀況，除可減少氮肥施用量，適當的限水，或把徒長枝剪除，也能防止果樹本身生長旺盛導致根部吸收過多水分而出現裂果。而適當的疏果也能避免過多的養分跟水分競爭，確保正常果實不易裂果。

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