憂鬱症不是絕症！家屬陪伴並配合醫師治療可恢復健康

2019-09-03 09:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕演出《懷抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》等多部電視劇的48歲韓國女星全美善，6月間驚傳輕生。精神科醫師表示，憂鬱症影響患者及家人生活品質甚大，但罹患憂鬱症絕對不是絕症，經與醫師充分討論，透過藥物、心理治療等方式，可協助患者恢復健康。

東元綜合醫院精神科主任醫師楊錚宜指出，世界衛生組織研究顯示，憂鬱症在女性的終生盛行率約10-25%，男性約5-12%；衛福部106年抗憂鬱藥物使用人數統計127萬3561人，其中男性為52萬4146人、女性為74萬9415人，女性罹患憂鬱症的比例高於男性，主要原因在於男女的大腦結構不同。

女性負責掌管情緒中樞的杏仁核運作功能較弱，容易出現焦慮、憂慮等負面情緒。若是有家族遺傳，罹患憂鬱症的機率更高。另外女性受荷爾蒙變化會有生理期、懷孕、更年期等，都是較容易有情緒困擾的時期。研究指出生育年齡的女性，高達85％有經期相關不適症狀，包括經痛、頭痛、腰痛、失眠、經前症候群等。此外，近年來青少年憂鬱症也是重要的關懷議題，發生原因包括課業壓力、家庭因素、人際關係等。

楊錚宜表示，憂鬱症的核心症狀是持續情緒低落、失去活力，即使轉移注意力短暫出現好心情，仍會很快感覺低落無助。患者經常會自己推想憂鬱是因為外在壓力，如工作太多、孩子不聽話、先生不夠體貼；或自責個性不好、太愛鑽牛角尖等，讓自己愈來愈消沉進而缺乏自信。症狀持續久了，甚至會影響注意力，並對許多事物缺乏動力，嚴重的患者可能出現結束生命的念頭。

楊錚宜進一步說明，腦神經細胞透過神經傳導物質執行許多重要的生理調控，如動作、情緒與記憶等，其中多巴胺、血清素與正腎上腺素這三種神經傳導物質和情緒穩定最為相關，神經傳導物質的不平衡，會導致憂鬱症狀，選擇適當的抗憂鬱藥物來促進神經傳導物質的平衡，可有效改善憂鬱症症狀。

楊錚宜說，抗憂鬱劑治療一般會在2至3週內見效，約6至8週會得到改善，症狀消除後必須再規律服藥3至6個月以預防復發，之後醫師會評估是否可減低藥量及嘗試停藥。臨床上很多民眾擔心服用精神科藥物會依賴或成癮，因而抗拒就醫或採用另類療法，反而會延誤病情。

楊錚宜提醒，家屬的支持相當重要，但盡可能不要安慰患者「想開一點就好」，如此將可能加重患者自責的機會，可試著多點傾聽及陪伴，鼓勵患者繼續和醫師討論，就是最好的正向力量。此外，民眾可以透過心情溫度計來進行自我評估，如同平時會定期量血壓與體重，練習了解自己的心情狀態也是很重要的健康管理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法