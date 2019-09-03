殘忍！報復同夥被殺 擄走對方人馬斬3指棄荒野

2019-09-03 00:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣許姓男子與人有債務糾紛，遭多人當街施暴押走囚禁毒打，且僅因歹徒友人疑遭許男同夥殺傷，眾人竟決定斬斷許男3根手指報復，由莊姓少年壓制在地，再由動手的黃男將斷指帶走丟棄，完全不讓許男有縫合機會，而莊姓少年事後又替人出氣，持雙槍朝被害人車連開19槍，致被害人身中數槍重傷，新竹地檢署依殺人未遂、重傷害等罪嫌起訴6人。

檢警調查，李榮展（19歲，在押）、林有德（19歲，在押）等人與許男、蔡男一方存有債務糾紛，導致雙方屢屢因討債一事發生嫌隙與衝突，去年10 月30日晚間，李榮展、林有德夥同曾嘉閔（22歲，在押）、江威澄（19歲）及莊姓少年（另由新竹地方法院少年法庭審理），由曾嘉閔開車，意圖向許男生事，在新竹縣湖口鄉勝利路見許從蔡家外出買飲料，林有德即指示曾嘉閔駕車尾隨，並下車追打許男，林有德並以木棒毆打許男頭部，致許男倒地且無法反抗。

林有德隨即將許男拖上小客車後座，眾人分別坐在其左右看管，用衣物蒙住其雙眼，載至新竹縣竹東鎮北興路某平房內拘禁，並以尼龍繩綑綁雙手雙腳，以控制其行動，期間林有德、李榮展輪流以棍棒及柺杖毆打許男，江威澄則於隔天先行離去。

嗣後林有德等人與蔡男一方就債務不斷交涉後，原計畫於去年11月2日凌晨釋放許男，然而當天凌晨2點多，林有德友人疑似遭蔡男一方的人砍傷，林有德受友人黃平成（23歲，在押）以電話指示，要砍許男手指作為報復後，隨即與眾人商議，曾嘉閔則當場表示太殘忍，他無法參與。

林有德遂外出購買菜刀1把，並於當天上午10點多，由李榮展、莊少共同壓制許男於地上，由林有德持菜刀砍許男左手無名指一刀，惟尚未將手指斬斷；此時黃平成到達現場，隨即接替林有德拿取菜刀，仍由李榮展與莊少將許男壓制在地，由黃平成以菜刀砍許男左手，當場斬斷左手食指、中指後，黃平成並將菜刀與食指、中指帶離現場並丟棄，許男左手2、3、4指外傷性截斷，被載到竹東榮民醫院圍牆旁丟棄後，眾人隨即逃匿。

此外劉松穎（24歲）與莊姓少年與王男有糾紛，去年12月9日下午劉松穎開車載莊少，行經新竹縣湖口鄉勝利路見王男開車停在路旁，劉松穎突然停車由副駕駛座的莊少持2把槍，朝王男的車連開19槍，致王男胸腔、左腰及雙腿下肢共5處中槍。檢方依殺人未遂、妨害自由、重傷害、槍砲等罪嫌起訴林有德等6人。

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