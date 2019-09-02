軍方收回租地蓋多功能訓練場 新埔鄉親連署抗議

2019-09-02 19:09

〔記者黃美珠／新竹報導〕陸軍總部被指準備在新竹縣新埔鎮北平、南平2里境內興建多功能湖口訓練場，所以要收回當地共約173.55公頃放租的軍用地。北平里里長林有裕說，這些土地有95％都在該里，導致有2、30戶里民和4、50戶私人祖塔面臨拆遷，在軍方只發微薄拆遷補償卻沒安置配套下，擺明鄉親和先人遺骸都將流離失所，他們決定連署自救，不排除發動抗爭。

記者多次透過湖口營區、陸軍司令部戰備訓練處、以及負責執行的軍備局向陸總查證，但軍方的態度就是不回應民眾的反彈。

民進黨籍立委邱泰源獲悉後派助理王誠緯關切，上週四還邀集國防部、軍備局、陸總等相關單位下鄉說明，但對鄉親的心聲僅回復「會帶回向上反映」。

由於軍方強調他們的拆遷補償辦法是依「新竹縣辦理公共工程拆遷建築改良物查估補償辦法」辦理。因此鄉親們要求合理的收回補償和安置方案，要求軍方縮小收回範圍且公布收回的期程表，幫忙尋找合適處集體重新安置祖塔外，大家也希望縣府未來能派員列席後續協調會議，並請縣議員幫忙提案修正前述辦法，讓竹縣的補償規定能跟其他縣市相同 。

國會政黨聯盟新竹縣議員吳旭智說，他也覺得補償費用太低，民眾配合拆遷卻要面臨無處可棲的困境！？然而縣府面對本案卻無專責單位可以統一協助鄉親，這對弱勢民眾非常不利，他將親自陪同鄉親與縣府溝通陳情。

林有裕說，這些土地其實是里民的祖先們在清朝年間渡海來台開墾所有的，只是後來日治被強徵了，而國民政府再直接接收「前朝」利益，放了70年也沒用，但卻讓他們從地主變成了租戶。

上週的說明會上，就有居民帶著發出時間繡著「清光緒」年間的廟會令旗，強調自家的先人有多早就在北平里落地生根！

他說，為了這個2023年就要整地的多功能湖口訓練場，南平里被收回的是果園，而該里則以民宅和納骨塔為主，13個鄰中，除1鄰局部被收回外，其他各鄰都是大面積受影響。

然而軍方沒有任何安置的配套，只以地上物的結構、是否領有建照等計算拆遷補償金額，若是沒建照的老房子還得打7折計算。納骨塔內的金斗甕則以甕計價，跟南平里被收回的果園內果樹依種類、數量計算好像沒什麼差別，讓人感覺不到應有的慎終追遠。

而前述民宅有9成都是1970年以前、沒有建照的老房子，裡面不乏住了7、8口人的，有的甚至還有年過90歲的長輩在，讓這些長輩老無所終，情何以堪？

林有裕說，根據前述作法，軍方給的拆遷補償金別說是讓拆遷戶買殼重新安頓的頭期款都不到，就連在外租住也不夠用，家若還有祖塔也要一併拆遷的人怎能不惶惶終日！？這種生、死都讓人無可戀的作法，大家只有連署抗爭拒絕了。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法