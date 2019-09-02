竹縣公有無障礙機車停車位僅24個 民代呼籲增設

2019-09-02 10:32

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議員余筱菁說，全縣公有的身障機車停車格只有24個，讓騎機車前往公家機關洽公的身障者相當不便；本身就是身障者的她呼籲縣府，重新檢視縣內各單位的身障機車停車格，有困難的就討論、有少設的就補齊。

新竹縣政府表示，建築法規並無強制規定建築物要設置「無障礙機車停車位」，根據統計，縣內設有這類停車位的場所以高鐵新竹站的19個最多，其次為關西鎮公所2個，而竹北市公所、新湖警分局、新豐鄉公所各一個。

針對余筱菁的建議，縣府已經行文給所屬各個單位和鄉鎮市公所，因應身心障礙人士洽公需求，考量所轄場所空間許可下設置「無障礙機車停車位」，以促進無障礙友善環境普遍性。

余筱菁說，她上任至今持續檢視新竹縣內各公家機關身障停車位的設置狀況，結果發現這些公家單位門口有無障礙坡道，但卻看不到身障機車停車格，每次要洽公總是得走一段不短的路，最後才有辦法從「無障礙」的坡道上去，以為是善意與貼心的設施，卻被公部門的設計不落實，導致原本美意被浪費掉，實在不應該。

余筱菁說，根據去年統計，全新竹縣的身障人口達2萬多人，請縣府重視他們的權益，在無障礙坡道附近設置身障機車停車格，也請民眾協助檢視公家單位的身障設施，看到不合理的歡迎跟她反應，大家一起來守護身障朋友的權益。

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