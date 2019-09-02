竹北泰和里福德祠彩繪圍牆 隱藏巷內的意外驚喜

2019-09-02 10:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市泰和里在昌益建設的贊助下，為集會所、社區活動中心及福德祠周邊約200公尺長的圍牆，彩繪一系列鄉村景致和可愛動物，生動又充滿趣味，讓人一走進這處隱藏在巷內的公共空間，突然有一種意外的驚喜。

擔任泰和里福德祠管委會主委的縣議員林增堂表示，泰和里內工廠林立，土地公廟就位在泰和路巷底，毗連集會所、社區活動中心、公廁和停車場，是當地居民的重要公共空間，以圍牆及水圳與外界隔離。

他一直想為灰白的牆面做點改善，正好昌益建設買下廟前、原飛利浦工廠舊址後正在興建廠辦，經管委會爭取，昌益公司答應實現他的構想，贊助彩繪圍牆來回饋地方，敦親睦鄰。

這個計畫去年開始籌備，聘請彰化斗六的彩繪師傅黃燕志北上，雙方經多次溝通，確認圖案，自7月著手繪製，有魚群悠游的海底世界、梅花鹿漫步草原、公雞和穀倉、農婦牽牛，也有溜滑梯、休閒椅等多種景致，不僅美化環境，也提供民眾合拍趣味畫面。

林增堂說，彩繪意象這個月底前可全數完成，歡迎民眾來泰和里走走。

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