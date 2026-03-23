東京食品展 新竹品牌上百買家詢價

竹市食品東京參展，吸引101家國際買家洽談拓展海外市場。（竹市府提供）

日本東京國際食品展日前舉行，新竹市政府與華品摃丸、老鍋米粉、或者OR以及佳明香草園等在地品牌參展，產發處表示，期間吸引來自日本、美國、新加坡等地一〇一家國際買家洽談合作，同時獲得廿五家日本媒體報導，顯著提升新竹食品品牌在國際市場的能見度與競爭力。

產發處指出，各品牌以特色產品亮點成功吸引國際買家目光，並展開積極洽談。「老鍋米粉」推出「米粉杯杯」，以小巧便利包裝及創新的「泡米粉」概念吸引多國買家關注；「或者OR」的堅果脆辣醬以獨特風味與罐裝設計，獲得多家買家詢價；「佳明香草園」推出的香草夾、香草醬與香草粉等產品，也吸引日本甜點業者深入洽談合作可能。

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其中，新竹代表品牌「華品摃丸」於展會期間與日本食品通路商正式簽署合作備忘錄，為新竹特色食品拓展日本市場開啟新的合作契機，也讓具有代表性的台灣摃丸文化邁向更廣闊的國際舞台；華品摃丸推出的常溫貢丸料理包亦受到多家海外買家關注，突破傳統貢丸需冷鏈運輸的限制，展現產品進軍國際市場的潛力。

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