高虹安考察東京巨蛋 挨批棒球場4年搞不定

新竹市長高虹安率隊參訪東京巨蛋，綠營民代諷新竹棒球場改善工程4年搞不定。圖為新竹市立棒球場現況。（記者洪美秀攝）

綠營質疑孵小巨蛋淪空中閣樓口號 竹市府︰了解規劃、營運經驗

新竹市長高虹安率市府一級主管參觀東京巨蛋，為竹市「小巨蛋」孵蛋計畫進行觀摩，遭綠營民代諷棒球場改善工程四年搞不定，還想孵「小巨蛋」，是空中閣樓的口號。市議員劉崇顯更籲高虹安應先對棒球場改善工程拖了近四年還無法使用向市民道歉，更籲高虹安不要用「小巨蛋」孵蛋計畫轉移焦點。

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市府表示，高虹安率團隊前天參訪東京巨蛋，藉此了解大型室內場館的規劃設計、營運模式及周邊商業整合經驗，作為推動「新竹小巨蛋」計畫以及新竹棒球場改善工程的重要參考。市府未來擬推動的「小巨蛋」是兼具運動賽事、藝文展演與大型活動功能的多元場館，此次考察東京巨蛋獲益良多。

議員︰改善延宕 高應道歉

劉崇顯表示，東京巨蛋是超過四萬席的設計規模，與不到兩萬席的新竹小巨蛋構想差距甚遠，光建築構造與整體營運方針都天差地別。酸高虹安已對遲遲無法改善新竹棒球場感到焦慮，才會倉促提出新竹小巨蛋構想轉移焦點，籲高虹安應對新竹棒球場工程不斷拖延向市民與球迷道歉。

市議員曾資程也說，竹市府對推動小巨蛋將面臨諸多挑戰，光是選址就可能有都市計畫時程和交通聯外系統銜接等問題要解決，再者小巨蛋後續的營運維護量能更是重點。小巨蛋孵蛋計畫不應淪為口號式的「空中樓閣」政策。當市立總圖書館、國際展演中心、空橋系統與棒球場等重大建設都進度延宕落後時，高虹安拋出新的大型建設想像，只會讓公共討論變口號。

市議員林盈徹也說，竹市已有多項重大工程延宕，在行政量能與執行力不彰下，又想啟動新的大型建設，恐拉長已延宕的工程，目前香山區急缺公有市場建設，籲高虹安與其天馬行空想孵蛋，應先兼顧區域均衡發展。

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