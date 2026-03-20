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    首頁 > 新竹市

    （竹市）高虹安出國市府出包 挨批團隊鬆散

    2026/03/20 05:30 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安率主管到日本交流，但府內新聞照片出包，發布新聞照片截止日與新聞稿相差1個月。（竹市府提供）

    新竹市長高虹安率主管到日本交流，但府內新聞照片出包，發布新聞照片截止日與新聞稿相差1個月。（竹市府提供）

    新銳藝術家徵件截止日 新聞稿與照片相差1個月 文化局︰錯誤已修正

    新竹市長高虹安去年十二月十八日復職，本週一（十六日）率十幾名局處主管到日本交流，結果市府新聞單位前天發出新銳藝術家徵件新聞資訊，新聞照片標示收件日到三月廿日截止，但新聞稿卻寫到四月廿日截止，兩者差一個月。文化局回應，因逢學子期中考，故徵件往後延一個月，至於新聞照片截止日期錯誤，已在官網修正。

    議員抨擊犯作業疏失 影響公信力

    市議員曾資程批，市府對外發布的新聞照片與新聞稿內容出現截止日期不一致情形，是基本行政作業疏失，反映出市府內部審核機制鬆散。尤其在市長出國期間犯此低階錯誤，已影響市府的公信力。高虹安市府團隊執政已進入第四年，市民原期待市政團隊能穩定，如今高虹安團隊連基礎行政流程都無法把關，市民如何對市府未來重大建設與城市發展抱持信心？

    市議員劉彥伶也批，市長率主管出國，府內行政團隊就放飛鬆散？去年市府就發生把她個人參與市府活動的照片經AI修圖變造後發布，如今又發生類似錯誤，已讓市民對市府的新聞發布失去公信力。

    轉運站2樓整修閒置 蕭條無生機

    另讀者投訴，火車站後站的新竹轉運站二樓空間閒置已久，去年還有攝影棚業者承租經營，但市府以整修為由，業者被迫暫停營運及退租，如今空蕩蕩的空間顯得很蕭條，新竹轉運站是連接新竹火車站的人流集中區域，但這幾年變得蕭條無生氣，加上轉運站內部光線昏暗，僅有投幣式販賣機台。建議市府將閒置空間轉作背包客旅宿或餐廳，帶動轉運站及後站發展。

    市府交通處表示，轉運站二樓原承租廠商已退租，市府去年五月進行轉運站機電及照明改善工程，目前正辦理驗收作業，待驗收後，會尋求承租業者，活化二樓空間。

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