大新竹輕軌可行性評估獲補助 綠營促紅線先做

大新竹輕軌紅線將以竹市光復路做為主要路廊。（記者洪美秀攝）

竹縣、市府：地方自籌款已納入預算

新竹市府日昨發布新聞稿稱獲交通部補助兩千一百萬進行「新竹縣市輕軌紅藍線整合可行性研究」，並稱已納入明年度預算。民進黨議員曾資程表示，大新竹輕軌先前因新竹縣拖延時程，林智堅任內就已先完成竹市紅線可行性評估，如今又要再做一次評估，如果新竹縣府又未編入預算，那大新竹輕軌是否再度被拖延？他認為，大新竹輕軌務實之道是讓紅線先行，才符合市民期待。

市府指出，交通部已同意補助兩千一百萬元，地方自籌款將與竹縣府共同分擔，市府已納入明年度預算。大新竹輕軌紅線預計串聯舊城區、工研院、兩所大學、科學園區、台鐵新莊車站及高鐵新竹站，期整合現有交通系統，與台鐵、高鐵系統結合，沿光復路及平行慈雲路路廊營運；竹縣府交通旅遊處回應，中央補助已核定，縣府會把相對應的配合款納入明年度預算。

曾資程說，高虹安市府與新竹縣府簽署縣市整合平台MOU，三年來，從交通、建設到水資源工程，跨縣市的重大計畫幾乎都原地踏步。如今攸關大新竹交通命脈的輕軌紅藍線，中央補助已到位，但過去藍白議員態度反覆，二〇一七年，市議會國民黨團議員就手舉「輕軌？見鬼？」標語稱輕軌運量不足、會賠錢、養不起，說新竹輕軌沒人搭。

民進黨團則主張，大新竹需要軌道建設，其中輕軌藍線因牽涉都市計畫瓶頸，推進有難度，如今高虹安市府又再進行紅藍線整合可行性評估研究，曾資程認為，務實的選項是輕軌紅線先行，形成基本軌道網，藍線才可能搭接延伸。

