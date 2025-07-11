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    首頁　>　新竹市

    新竹罷團質疑 鄭正鈐刪LINE帳號滅證

    2025/07/11 05:30

    〔記者吳昇儒、洪美秀／綜合報導〕罷免國民黨新竹市立委鄭正鈐的新竹雙罷總部，指控鄭收受中國製競選物資，赴香港籌款存資金，罷團八日赴台北地檢署補提新證據；不料新證據曝光後，罷團當天下午接獲情資顯示，鄭正鈐突然大量刪除自己的LINE帳號，連新竹區黨部的群組也退出，懷疑鄭有滅證意圖，已將新事證送到北檢保存證據。

    鄭：遭系統強制登出 非主動刪除

    對此，鄭正鈐辦公室稱是惡意抹黑，表示鄭正鈐的LINE帳號七月八日遭LINE官方系統強制登出，並非主動刪除帳號。當日即由辦公室透過LINE客服系統進行申訴，正等待LINE官方的調查與回覆。批罷團未經查證即惡意指控「湮滅證據」，更揣測刪除LINE帳號是掩蓋犯罪行為，目的就是為達成罷免，不惜向檢方提交虛構指控、誤導社會大眾。針對不實指控，會研議提起後續法律行動。

    「新竹雙罷」發言人林志潔指出，八日上午提出證據時，同日下午鄭正鈐就退出多個LINE群組，群組是非常重要的動員工具，鄭卻在關鍵時刻選擇離開群組，且退出群組的模式經罷團測試，鄭正鈐是選擇刪除自身的LINE帳號，而非單純退出單一群組，間接證實他本人使用多個LINE帳號，且經吹哨者調查，鄭正鈐連新竹區黨部的群組也顯示離開，高度質疑他開始滅證。

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