學校周邊麻將館林立 議員：竹市府怠忽不管

2025/07/11 05:30

民進黨催生自治條例 邱臣遠稱「已函文經濟部」 綠營打臉公然說謊

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市轄內麻將館及德州撲克等桌遊店林立，且鄰近學校周邊，市議會民進黨團昨指出，黨團去年就多次要求市府針對娛樂場所設立亂象情形，擬訂相關管理及處罰條例，但市府一年來怠忽職責，根本未向經濟部提出自治條例申請，既然市府不做事，黨團就盡立法之責，提案推動《新竹市休閒娛樂事業管理自治條例》的制定，目前已將自治條例送議會，呼籲各黨團支持。

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一般商業登記 隱藏治安風險

市府表示，已訂定「竹市休閒活動場館業登記管理作業要點」，加強該類業者商業登記申請審核機制，並強化聯合稽查作為，以提升源頭管理與執法效能，目前也參考相關縣市推動自治條例經驗，持續強化聯合稽查。

市議員鄭美娟說，無人管理的麻將館只需一般商業登記，就能開在學校與社區旁，雖合法營業卻可能暗藏賭博與毒品問題。以三民國小周邊為例，去年即有業者進駐大型社區，引發家長與居民反彈，投訴噪音、煙味、治安風險問題，但竹市至今仍無《特定行業自治條例》可依循，只能仰賴警方蒐證、突襲稽查。

市府：強化申請審核及稽查

鄭美娟表示，代理市長邱臣遠去年及今年兩度在議會聲稱「已函文經濟部」，經查市府根本未函文經濟部，是公然說謊、蓄意誤導議會與市民。如今民進黨團主動擬定自治條例草案，呼籲市府配合規劃，別再擺爛。

市議員劉崇顯指出，立法方向主要是休閒娛樂事業管制措施與罰則，包含成立時需辦理商業登記與市府稽查、與校園間距離限制、不得容留之年齡與時間、違反法規之斷水斷電措施、違法得連續處罰。

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