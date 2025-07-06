竹市雙罷團直搗客庄市場 反罷公園宣講

新竹雙罷巷戰直搗竹科園區與客庄市場，雙罷發言人林志潔（中）呼籲，市民726出門投票，「票投同意，民主永續」。（記者洪美秀攝）

2025/07/06 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）三階投票於廿六日舉行，同意與不同意兩陣營都展開市場與掃街宣傳，新竹雙罷總部昨由發言人林志潔與市議會民進黨團議員和市黨部主委施乃如、黨團總召陳建名等人直搗竹科園區及客庄大本營的關東市場掃街，籲市民票投同意，民主永續。台北市長蔣萬安則到竹市為高虹安與鄭正鈐站台掃街，籲票投不同意。

林志潔說，關東市場周邊是竹科園區從業人員居住的場域，也是竹市傳統客家聚落，向來被視為是藍白支持者的重要票區，新竹雙罷選擇從艱困的場域展開罷免投票宣傳，期讓更多市民了解國民黨立委在立法院的各種違法毀憲行為，且面對中共的威脅竟刪減國防預算等，籲市民出門投票，保衛家園。沿途罷團發的飄帶、扇子與面紙都廣受歡迎。

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林志潔表示，竹市客家人在竹市佔三分之一人口，但市民完全感受不到市府對客家人的照顧，罷團也籲客家人團結投下同意罷免票，拯救百廢待舉的竹市，讓新竹重開機，民主更永續。

蔣萬安則到關新公園，參加高虹安發起的安定新竹親子活動，再陪鄭正鈐到市區掃街，蔣萬安說，面對民進黨毫無正當性的大罷免，籲市民站出來投不同意票。鄭正鈐則稱，距罷免投票剩廿天，籲市民要投不同意罷免票。高虹安也提到兩年多來，已實現六十多項政績，籲安定新竹投不同意。

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