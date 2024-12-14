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    首頁　>　新竹市

    竹市星河聖誕趴 挨批幫國外代言

    2024/12/14 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨天起到年底在護城河舉辦星河聖誕趴，並與經典繪本《小王子》合作，有十二星座及銀河等打卡景點和市集，有市民酸市府整年都在幫國際IP（品牌形象）做代言與行銷，是拿市民納稅錢幫國外做行銷。

    市府︰與小王合作 未花錢買國際IP

    市議員鄭美娟表示，市府花錢買國際IP辦活動，是民眾黨在新竹執政的其中一種「簡單粗暴應付市民」的方式，花錢購買知名國際IP、不須承擔品牌風險，只要渡過一次性活動考驗就可交差，是虛應了事。就連市府六月才推出皮卡等吉祥物連市府都不推廣。

    市議員林盈徹說，過去新竹動物園有人氣王「河馬樂樂」，市府花錢買國際IP做行銷，是對自己城市的吉祥物沒信心？國際IP固然可快速吸引目光，光彩奪目卻缺乏城市在地靈魂。城市行銷如同施政，要靠長期推動不能炒短線。

    市議員林彥甫說，市府花上千萬買國際IP授權，卻頻繁更換未有效利用，是浪費納稅錢，把國際IP當免洗筷，從泡泡龍及天竺鼠車車和海綿寶寶派大星，市府是花錢不手軟。

    市府城銷處表示，青草湖的歡樂派對活動很成功，活動三天湧入七萬人次。此次星河聖誕趴與《小王子》合作，由廠商採加值回饋增添活動亮點與耶誕氛圍，市府未花錢買國際IP授權。市府透過不同的國際IP結合竹市觀光資源，並與在地商家聯合行銷，有助吸引更多人參與，另吉祥物皮卡，也不時現身各類活動，與國際IP發揮雙乘效用，創造雙贏目標。

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