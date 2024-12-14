為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新竹市

    竹市施政滿意度墊底 議員︰幸福感走樣

    2024/12/14 05:30

    綠營批市政空轉、重大建設沒延續 市府︰持續建設 政策展現成果

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨在新竹市執政近兩年，除高虹安因貪污案停職，代理市長邱臣遠無民意基礎，市府內部更因人事異動造成人心浮動不安，上週媒體公佈的縣市施政滿意度調查也吊車尾，民進黨市議員曾資程認為，過去市民的幸福光榮感，在民眾黨執政後全走鐘變樣。

    大車站計畫、輕軌等 退回原點

    曾資程說，民眾黨執政這兩年除市政空轉擺爛，民眾黨即興式的施政，除造成市政停滯，多項重大建設沒有延續，還退回到原點。像新竹大車站計畫、新竹輕軌、國際展演中心、兒童探索館、棒球場、多個地下停車場無法啟用，市府把旗鑑建設變廢墟。且市府已成空降部隊寄生場域，衍生一連串荒腔走板的市政行徑。

    近2年政績跳票 凍卵成效不彰

    曾資程細數民眾黨近兩年的跳票政績，除凍卵成效不彰自刪預算、育兒津貼加一千元連續兩年未編預算、三民國小通學廊道工程延宕六千萬補助恐遭中央收回、棒球場重啟遙遙無期、就近入學成空談、○到六歲市府沒法養、慈雲空橋全區十二座二○二五年完工也沒個影。

    市議員楊玲宜也說，民眾黨執政的竹市除荒廢市政，市容崩壞、行政效率更是不彰，去年有高達十五項計畫經費被保留，金額破六億，民眾黨的執政能力與清廉口號終究是選舉技倆。

    市府說，這兩年秉持以財政支援建設，以建設培養財政原則，成功將公共債務從二○二二年底的一○○．一七億元下降到七四．五七億元，降低二五．六億，市民平均每人債務從兩萬二一三九元降到一萬六三三七元。

    市府推動的許多建設與政策已陸續上路並展現成果，不管是學校通學步道及老舊校舍改建，或是推動綠能全電動公車，甚至舉辦新竹購物節振興經濟等，都努力打造安居科技的幸福城市。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新竹市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播