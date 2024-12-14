竹市施政滿意度墊底 議員︰幸福感走樣

2024/12/14 05:30

綠營批市政空轉、重大建設沒延續 市府︰持續建設 政策展現成果

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨在新竹市執政近兩年，除高虹安因貪污案停職，代理市長邱臣遠無民意基礎，市府內部更因人事異動造成人心浮動不安，上週媒體公佈的縣市施政滿意度調查也吊車尾，民進黨市議員曾資程認為，過去市民的幸福光榮感，在民眾黨執政後全走鐘變樣。

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大車站計畫、輕軌等 退回原點

曾資程說，民眾黨執政這兩年除市政空轉擺爛，民眾黨即興式的施政，除造成市政停滯，多項重大建設沒有延續，還退回到原點。像新竹大車站計畫、新竹輕軌、國際展演中心、兒童探索館、棒球場、多個地下停車場無法啟用，市府把旗鑑建設變廢墟。且市府已成空降部隊寄生場域，衍生一連串荒腔走板的市政行徑。

近2年政績跳票 凍卵成效不彰

曾資程細數民眾黨近兩年的跳票政績，除凍卵成效不彰自刪預算、育兒津貼加一千元連續兩年未編預算、三民國小通學廊道工程延宕六千萬補助恐遭中央收回、棒球場重啟遙遙無期、就近入學成空談、○到六歲市府沒法養、慈雲空橋全區十二座二○二五年完工也沒個影。

市議員楊玲宜也說，民眾黨執政的竹市除荒廢市政，市容崩壞、行政效率更是不彰，去年有高達十五項計畫經費被保留，金額破六億，民眾黨的執政能力與清廉口號終究是選舉技倆。

市府說，這兩年秉持以財政支援建設，以建設培養財政原則，成功將公共債務從二○二二年底的一○○．一七億元下降到七四．五七億元，降低二五．六億，市民平均每人債務從兩萬二一三九元降到一萬六三三七元。

市府推動的許多建設與政策已陸續上路並展現成果，不管是學校通學步道及老舊校舍改建，或是推動綠能全電動公車，甚至舉辦新竹購物節振興經濟等，都努力打造安居科技的幸福城市。

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