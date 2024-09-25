竹塹媽祖文化祭 9/29開跑

竹塹媽祖文化祭九月廿九日登場。 （記者蔡彰盛攝）

2024/09/25 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「二○二四竹塹媽祖文化祭」將於九月廿九日至十月五日，以系列活動方式串聯展開，為期七天的活動內容包含透過走讀旅行、集章闖關與遶境活動，帶領大家體驗竹塹兩百多年歷史的媽祖文化底蘊。此次活動帶入四間具有歷史與代表性的媽祖廟，並以求功名、求財富、求安康、求愛情的口號為主軸，讓民眾體驗旅行觀光、廟宇禮俗、文化信仰以及竹塹風城的魅力。

市府表示，竹塹城過往的歷史奠定媽祖文化的發展，而竹塹的觀光也與媽祖文化息息相關，此次以媽祖文化入題，讓宗教信仰活動也可以用觀光旅遊或趣味闖關集章，甚至是特色建築為切角，為今年度的活動更添多元風味，帶動市民及外縣市遊客更認識竹塹古城歷史並宣揚媽祖信仰文化，也更認同媽祖文化，推廣歷史悠久、深富文化內涵、地方特色及民俗意義的活動。

集章兌換導遊聖母徽章

系列活動除了可至四大媽祖廟集章兌換限量導遊聖母徽章，集章活動更推出加碼活動，結合竹塹城內的特色建築孔廟、竹蓮寺、玻璃工藝博物館、下竹町南大路警察宿舍均可闖關集章，歡迎大家走訪這些特色建築集章，留下自己的足跡，就有機會可以抽iPhone手機。

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