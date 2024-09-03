通學步道施工 竹市學童如走鋼索

新竹市通學步道工程圍籬不安全，市府已要求施工單位用三角錐區隔。（市府提供）

2024/09/03 05:30

多所國中小工程 開學未完工 水泥、鋼筋裸露 若跌倒後果不堪設想

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市高中以下學校八月卅日開學，但有家長及師生向市議員劉彥伶及曾資程投訴指稱，包括學府路的培英及建華國中，還有關東國小、三民國小及東園國小都因有通學步道工程，但工程單位的安全圍籬未做好，讓學童有如行走在鋼索上危險，加上水泥及鋼筋裸露，若發生推擠跌倒，後果不堪設想。

影響安全 家長、師生向議員投訴

劉彥伶說，三民國小及關東國小的通學步道正在施工中，上週就開學了，但相關工程還未完工，部分通學步道已出現鋼筋及水泥突出，學生被迫走在危險的工區旁，讓人看了捏把冷汗，質疑市府先前對外稱學校開學整備工作已完成，但對照學童行走在危險工區，實在很諷刺。

加強防護措施 市府：持續監控

市府工務處表示，已責成監造單位督促施工廠商查勘，確認目前已設置三角錐來區隔施工區域，包括三民國小等多個正在進行通學步道改善工程的學校加強防護措施，市府會持續監控工地狀況，並要求施工單位加強管理，確保市民和學童的安全。

曾資程也接獲東園國小及培英國中到新竹高中的家長及學生投訴，稱市府進行人行道改善工程，但從今年三月開工後，工程嚴重拖延，因學府路兩側道路不寬，人行道工程導致車道縮減，讓學府路塞車情況更加嚴重，加上學府路是文教區，學生從國小、國中及高中都有，原本暑假期間施工完成，但工程延宕未完工，已影響用路人與行人的安全。

曾資程提醒，學府路因平時車流量大，尤其上下課尖峰時段，已相當壅塞，要求工程單位應加派人手進行交通紓導，且要確保學生行走的空間有安全圍籬，不要讓用路人被迫延長忍受交通黑暗期的不便，並呼籲市府團隊上緊發條栓緊螺絲，讓工程趕上進度如質完工。

新竹市多所國小通學步道正在施工，其中學府路的工程嚴重延宕。（記者洪美秀攝）

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