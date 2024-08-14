竹市拆南寮人行天橋 8/20起交管3天

竹市南寮人行天橋將拆除。（市府提供）

2024/08/14 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市南寮人行天橋將於廿至廿二日執行拆除作業，工務處表示南寮人行天橋位於北區東大路三段南寮國小前，使用超過四十年，單側樓梯位於校園內，屬南寮國小專用天橋，已多年未開放師生使用，配合今年度辦理的「南寮國小通學步道建置工程」，重新規劃校園周邊通學步道動線，優化親師生及周邊居民通行環境，故將南寮人行天橋拆除。

工務處指出，南寮人行天橋使用率相當低，且長期佔據路側、影響人行環境，容易造成駕駛視線死角，天橋階梯對無障礙者使用上也極不友善，故市府決議拆除。市府要求執行後續通學步道的銜接施工，須優化學生步行動線，並加強整體改善，期望拆除後提升學生通行安全，更提供市民人本友善的空間及無障礙通行環境外，也可有效改善當地市容景觀、恢復都市天際線。

工務處表示，南寮人行天橋預計於廿至廿二日每天上午九點至下午四點進行拆除作業。施工管制期間，將封閉東大路三段四○三巷至中清一路雙向車道範圍，道路封閉時段，汽、機車往東及往西方向主要改以天府路作為替代道路。

工務處提醒，用路人行經此路段時，請減速慢行並依義交人員指揮通行，改道繞行天府路，施工如因天候影響，將擇日辦理拆除作業，造成不便，敬請見諒。

民眾如在施工過程中有任何問題，可撥打新竹市政府工務處03-5216121分機295洽詢。

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