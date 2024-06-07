頭前溪都計列重大建設 竹市府被質疑

2024/06/07 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程昨天議會總質詢提到，一九八○年代在竹市發生的李長榮化工抗爭案，曾長達四百多天抗爭，最後李長榮化工遷廠，目前這塊九二六一坪土地已解除列管，正準備進行交易，巧的是，民眾黨主席柯文哲在竹市的農地與李長榮化工都位在頭前溪都市計畫範圍內，市府爭取中央將頭前溪都計列入國家重大建設，他認為市府此舉恐是為柯文哲農地解套，也引發炒地皮質疑。

議員認為恐是為柯文哲農地解套

曾資程說，李長榮化工土地與柯文哲農地都位在頭前溪都市計畫範圍內，市府目前爭取列入國家重大建設內，目的是加速都計審查，但也引發炒地皮質疑。

他提到，市府爭取輝達的設計中心在竹市落腳，但土地在哪？目前竹科X一期九公頃土地已有多家廠商排隊想進駐，他認為市府若要等頭前溪都市計畫通過，恐怕緩不濟急，目前竹市幾乎沒有空閒土地。

都發處表示是長期爭取計畫

都發處表示，頭前溪沿岸地區都市計畫範圍是竹市長期爭取重大建設計畫，在一九九四年獲行政院同意全市轄區納入都市計畫範圍辦理擴大都市計畫範圍，二○一三年時農委會（現農業部）同意農地變更，二○二二年七月十九日內政部都委會專案小組建議以竹科需地之A-3單元取得行政院重大建設採區段徵收辦理。

都發處指出，市府正爭取以「竹科X計畫第二期」納入「桃竹苗大矽谷計畫」中，同步推動跨頭前溪替代道路、果菜批發市場遷建及大新竹輕軌藍線等重大建設計畫。

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